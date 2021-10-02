DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Atatürk 'din görevlilerinin maaşına' ne kadar zam yaptı!
Sadakataşı Derneğinden “hayat suyu”
Bakan Kurum: Paris Anlaşması'yla birçok yatırımımızı hayata geçireceğimiz adımlar atacağız
Erdoğan, Varlık Fonu toplantısına başkanlık etti
Tam bir şifa deposu! Gece bir kaşık içtiğinizde...
Washington Post: Kaşıkçı için adalet sağlanamadı
Bağışıklığı güçlendirmenin yolu: Kış çayları
İtalya'da yarın kısmi yerel seçim yapılacak
Soğuk havalar geldi… Doğal gazdan nasıl tasarruf ederiz? İşte reçete
Ekim ayında tezgahlarda hangi balıklar olacak?
İsrail Batı Şeria'nın güneyindeki 3 bin Filistinliyi yerinden etmek için baskı uyguluyor
Kılıçdaroğlu’ndan elektrik şirketlerine: Zam yaparsanız bedelini ödersiniz
Bakan uyardı: İşte alarm veren 10 il
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini geçti
Irak ve Türkiye'den savunma sanayii alanında iş birliği

TIMETURK / GENEL / Turistlere fırçalı tuzak

Turistlere fırçalı tuzak

Beyoğlu ve Beşiktaş'ı mesken tutan ayakkabı boyacıları, 'fırça düşürme numarası' ile turistleri hedef alıyor. Artan şikayetler üzerine turistleri korkutan ayakkabı boyacıları polisin operasyonuyla yakalandı.

4 Saat Önce
2021-10-02 16:12:05
Turistlere fırçalı tuzak

Beyoğlu ve Beşiktaş'ı kendilerine mesken tutan ayakkabı boyacıları yaptıkları ‘fırça düşürme numarası' ile turistleri kandırıyor. Her gün yüzlerce turistin geçiş noktası olan 10 Aralık Şehitleri Parkı ve Beşiktaş Vodafone Park'ta boyacılar, turistlerin önünden giderek boya sandığındaki fırçayı yere düşürüyor.

resim13_18848639

Bazı turistler fırçayı almazken, bazıları da iyilik yapmak için yerdeki fırçayı alarak boyacıya veriyor. Fırçayı veren turist o andan itibaren boyacının tuzağına düşüyor. Boyacı, bir anda turistlerin ayakkabılarını boyamaya veya tozlarını almaya başlıyor. Ayakkabılarını boyatmak istemese de boyacı turistleri bırakmıyor. Hızla ayakkabıların tozlarını alıyor, boyuyormuş gibi yaparak turistlerden para istiyor.

3-2

AYAKKABI BOYACILARININ NUMARASI KAMERADA

Ayakkabı boyacılarının ‘fırça düşürme numarası' DHA kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürekli hareket halindeki boyacıların hedef seçtikleri turistlerin önüne geçerek boya sandığına taktıkları fırçalarını bilerek düşürmesi görülüyor. Bazı turistler fırçayı almadan yoluna devam ederken bazıları da iyilik yapmak için fırçayı boyacıya veriyor. Jest yapıyormuş gibi davranan boyacı, turistlerin ayakkabılarını boyamak için sandığını kuruyor. Bu hareketi jest olarak algılayan turistler ise boyacının para talebi karşısında şaşkına dönüyor. Turistten para alarak yeni kurbanlar arıyorlar.

resim9_18848630
Turistleri hedef alan 4 ayakkabı boyacısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, boyacılara idari işlem yaparken, zabıta ekipleri de malzemelerine el koydu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN