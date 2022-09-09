Turist kazıklamanın böylesi tarih kitaplarına geçecek
Bodrum mekanlarındaki fahiş fiyatlar sosyal medyada gündem konusu olmaya devam ediyor. Müşterinin turist olması fiyatları daha da katlıyor. İşte o adisyon…
2022-09-09 12:23:37
Bodrum'daki White Blue Restaurant Cafe Bar isimli mekana akşam yemeğine giden turist aile, mekandan kazıklanarak çıktı. Anne, baba ve kızından oluşan 3 kişilik aile, bu akşam yemeğini unutamayacak…
Adisyondaki ıstakozun 2 bin, çupranınsa 1200₺ olması sosyal medyada tepki topladı.
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