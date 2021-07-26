TÜRGEV burs başvurusu ne zaman başlıyor? TÜRGEV lise burs ve yurt başvurusu başladı mı? TÜRGEV her yıl binlerce öğrenciye burs vererek onların eğitim hayatlarını kolaylaştırıyor. TÜRGEV'den 2021-2022 eğitim öğretim döneminde burs almak isteyen lise öğrencileri TÜRGEV burs başvuruları başladı mı sorusuna yanıt arıyor. TÜRGEV'den burs ve yurt başvurularına ilişkin önemli bir açıklama geldi. Peki TÜRGEV burs başvurusu ne zaman başlıyor?

TÜRGEV burs başvurusu ne zaman başlıyor? TÜRGEV lise burs ve yurt başvurusu başladı mı? TÜRGEV her yıl binlerce öğrenciye burs vererek onların eğitim hayatlarını kolaylaştırıyor. TÜRGEV'den 2021-2022 eğitim öğretim döneminde burs almak isteyen lise öğrencileri TÜRGEV burs başvuruları başladı mı sorusuna yanıt arıyor. TÜRGEV'den burs ve yurt başvurularına ilişkin önemli bir açıklama geldi. Peki TÜRGEV burs başvurusu ne zaman başlıyor?

TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) bu sene de binlerce öğrenciye destek sağlayacak. Eğitim giderlerini düşünerek endişelenen öürenciler ve veilier TÜRGEV bursuna başvurmak istiyor. TÜRGEV lise ve üniversite öğrencilerine hem burs sağlıyor hem de yurt imkanı sağlıyor. Peki TÜRGEV burs başvurusu ne zaman başlıyor? TÜRGEV lise burs ve yurt başvurusu başladı mı? TÜRGEV'den burs başvurularına ilişkin önemli açıklama geldi.

TÜRGEV burs başvurusu ne zaman başlıyor?

TÜRGEV binlerce öğrenciye hem yurt imkanı sağlıyor hem de burs veriyor. TÜRGEV burs başvuruları lise ve üniversite öğrenciler için farklı zamanlarda başlıyor. Peki TÜRGEV lise (ortaöğretim) burs başvurusu ne zaman başlıyor? TÜRGEV lise öğrencilerine yönelik başarı ve destek burs başvurularını 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında alacak. Üniversite öürencileri için ise başvurular ağustos ayı içerisinde yapılacak.

TÜRGEV burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

TÜRGEV bursuna başvurmak isteyen öğrenciler belirlenen tarih aralığında turgev.org internet sitesine girerek buradan burs başvurusunda bulunabilirler. Başvuru sırasında bilgilerin yanlışsız yazılması önemlidir.

Binlerce öğrenicye yurt ve burs imkanı sağlıyor

TÜRGEV, 2021-2022 eğitim öğretim yılında burs kategorilerini 12'ye çıkararak farklı ihtiyaçları gözetiyor. 2017-2020 yılları arasında 115 farklı üniversiteden 658 öğrenciye başarı barınma, 9 bin 224 öğrenciye ise ihtiyaç barınma burs desteğinde bulunan, farklı ülkelerde öğrenim gören 49 öğrencinin yurtdışı eğitimini destekleyen vakıf, yeni burs başvurularını almaya hazırlanıyor.

TÜRGEV hakkında

TÜRGEV, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı adıyla bilinen kız çocuklarına yurt, eğitim hizmeti veren kar amacı gütmeyen vakıf olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

1996 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, bugünkü T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kuruldu. O tarihte, İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (İSEGEV) adıyla sadece İstanbul'da hizmet veriyorken, 2012 yılının Ağustos ayında hizmet alanını genişletmek için Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) olarak değiştirildi.

Vakfın mevcut Yönetim Kurulu Başkanı görevini ise Dr. Fatmanur ALTUN sürdürmektedir. Aynı zamanda Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri arasında T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Dr. Esra Albayrak yer almaktadır.

25 yılını geride bırakan Vakıf, "Kızlarımız Yarınlarımız, Yarınlarımızın Yanındayız" ve "Anne kucağı gibi güvenli yarınlara" sloganıyla binlerce öğrencisi, 21 yurdu ve Gençlik Merkezleri ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.