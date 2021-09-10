Turgay Ünsal kimdir? Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal nereli, kaç yaşında? Balıkesir'in Edremit İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlamalarında ortaya çıkan görüntüler oldukça fazla tartışılmıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal İçişleri Bakanlığınca merkeze çekildi. Merkeze çekilen Turgay Ünsal'ınkim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Turgay Ünsal'ın hayatı ve biyografisi...

Turgay Ünsal kimdir? Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal nereli, kaç yaşında? Balıkesir'in Edremit İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlamalarında ortaya çıkan görüntüler oldukça fazla tartışılmıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal İçişleri Bakanlığınca merkeze çekildi. Merkeze çekilen Turgay Ünsal'ınkim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Turgay Ünsal'ın hayatı ve biyografisi...

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki efelerin gösterisi sırasında bir kadın, üzerine siyah çarşaf örtülüp, zincire bağlandı. Efeler, kadını zincirden kurtarırken, siyah çarşafın altından ise beyaz elbiseleriyle çıkan kadın, Türk bayrağıyla protokole poz verdi. Gösteri tartışmaları da beraberinde getirdi. Gösterinin ardından gösteriyi düzenleyen komite hakkında soruşturma başlatılırken Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi.

Turgay Ünsal kimdir?

Turgay Ünsal 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldii.

41 yaşında olan Turgay Ünsal aslen Elazığlı'dır.

İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Turgay Ünsal 2001 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

2002 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu Kaymakamlık sınavını kazanarak, 04.02.2003 tarihinde Sakarya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Teftiş stajının ilkini; Ordu ilinin Akkuş, Çaybaşı ve Ünye ilçeleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde, ikincisini ise; Kayseri ilinin Sarız, Tomarza, Pınarbaşı, Bünyan ilçeleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde tamamladı.

15 Eylül- 24 Ekim 2003 tarihleri arasında Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği'nde “Kamu Diplomasisi Eğitimi” kursunu başarı ile tamamladı.

Balıkesir'in Bigadiç İlçesinde Kaymakam Refikliği Stajını yaptı.

Kaymakam Vekilliklerini Sakarya Karapürçek, Burdur Tefenni ve Çavdır, Bolu'nun Göynük ilçesinde yaptı.

Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.

Turgay Ünsal iş tecrübesi

2003 Sakarya Kaymakam Adayı

2003 Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği'nde, “Kamu Diplomasisi Eğitimi” aldı.

2003-2004 1. Teftiş Stajı: Ordu ili Akkuş, Çaybaşı ve Ünye ilçeleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesi- 2. Teftiş Stajı: Kayseri ili Sarız, Tomarza, Pınarbaşı, Bünyan ilçeleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi

2004-2005 İngiltere'nin Leicester Üniversitesi'nde 1 yıl dil eğitimi aldı.

2005 Kayseri-Sarıoğlan Kaymakamlığı

2007 Bayburt-Demirözü Kaymakamlığı

2010 Erzurum-Aziziye Kaymakamlığı

2013 Rize-Çayeli Kaymakamlığı

2016 Ankara-Elmadağ Kaymakamlığı

14.07.2020 tarihinde Balıkesir-Edremit Kaymakamlığı'na atanmış olup, görevine devam etmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.