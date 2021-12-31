Turgay Kaya kimdir? Bodrum Belediye Başkan yardımcısı Turgay Kaya nereli? Bodrum Belediye Başkanı Turgay Kara'nın kim olduğu ve nereli olduğu son zamanlarda oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Turgay Kaya uzun süre avukatlık yapmıştır. İşte Turgay Kaya'nın hayatı ve biyografisi...

Turgay Kaya kimdir? Bodrum Belediye Başkan yardımcısı Turgay Kaya nereli? Bodrum Belediye Başkanı Turgay Kara'nın kim olduğu ve nereli olduğu son zamanlarda oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Turgay Kaya uzun süre avukatlık yapmıştır. İşte Turgay Kaya'nın hayatı ve biyografisi...

Turgay Kaya kimdir?

Turgay Kaya Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısıdır.

Turgay Kaya, 1961 yılında Batman'da dünyaya geldi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Turgay Kaya uzun süre avukatlık da yapmıştır.

Adalet Bakanlığında ve Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Savcılıklarında görev aldıktan sonra Kadıköy Belediyesinde Hukuk İşleri Müdürlüğü yapan Kaya, 2014 yılından itibaren Bodrum Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Turgay Kaya evli ve bir çocuk babasıdır.

Başkan Yardımcısı Turgay Kaya'ya bağlı olan birimler:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Park Bahçeler Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, terör örgütü ele başısı, bebek katili Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yaptığı iddiaları üzerine yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Ben avukatım ve 22 yıldır devlet memuruyum. Böyle iddialar içinde olan biri bu memurluğu yapabilir mi? O zamanın döneminde baro tarafından görevlendirildik işimizi yaptık. Bu kadar. Bu iddiaları gündeme getirenler hakkında yasal süreci başlattım,suç duyurusunda bulundum, dahada fazla konuşup bunların seviyesinde olmak istemem, Bodrum halkı gerçekleri biliyor görüyor” dedi.

Vatan Partisi Bodrum Başkanı Şeref Bozkurt ise; “Bodrum Belediyesinde Abdullah Öcalan'ın avukatlığını gönüllü olarak yapmış olan Turgay Kaya'nın İmardan sorumlu Belediye Başkan yardımcılığı yapması bizler açısından kabul edilebilir bir durum değildir” diyerek tepki gösterdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.