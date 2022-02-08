Turgay Güler kimdir? Turgay Güler ne dedi? Turgay Güler gaz fasulye açıklaması nedir? CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında enerji sorunu tartışıldı. Turgay Güler'in programda söylediği 'kuru fasulye' önerisi ise gündem oldu. Sosyal medyada da sıkça paylaşılan önerinin ardından Turgay Güler'den bir açıklama daha geldi. İşte Turgay Güler'in hayatı ve biyografisi...

Turgay Güler kimdir? Turgay Güler ne dedi? Turgay Güler gaz fasulye açıklaması nedir? CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında enerji sorunu tartışıldı. Turgay Güler'in programda söylediği "kuru fasulye" önerisi ise gündem oldu. Sosyal medyada da sıkça paylaşılan önerinin ardından Turgay Güler'den bir açıklama daha geldi. İşte Turgay Güler'in hayatı ve biyografisi...

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler'in bir yorumu sosyal medyada gündem oldu. Oldukça konuşulan " herkes kendi gazını kendi üretecek" açıklamasının ardından Turgay Güler'in kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. Turgay Güler sözlerinin çarptıldığını, sölerinin enerji projelerine karşı gelenler için olduğunu açıkladı.

Turgay Güler ne dedi?

CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına Turgay Güler, Hakan Bayrakçı, Bedri Baykam ve Zafer Şahin katıldı.

Taraflar Türkiye'nin enerji sorununu tartışmaya başladı.

Zamların geri alınabileceğini belirten Bedri Baykam konuşmasında "Elektrik devletin kontrolünde daha insaflı dağıtılamaz mı, bu özelleştirmeler geri alınamaz mı?" dedi.

Zafer Şahin ise Baykam'ın ardından "Allah aşkına nükleer yapmayalım, HES'leri yapmayalım, peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız?" diye yanıt verdi.

Gazeteci Turgay Güler "Benim çözümüm var; topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendi üretecek" dedi.

Twitter hesabından daha sorna bir açıklama daha yapan Güler "Nükleer enerji santraline, HES'lere, Termik Santrallere, Rüzgâr enerjisine karşı çıkanlara söylediğim sözü kahpece çarpıtanlara söylenecek tek şey alçaksınız! Kaldı ki yayın esnasında da bu çarpıtmaya cevap verdim. Dahası stüdyodaki herkes ama istisnasız herkes bu çarpıtmaya tepki gösterdi" dedi.

Turgay Güler kimdir?

Turgay Güler'in kim olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Turgay Güler gazetecilik mesleğini icra ediyor. Akşam Gazetesi yazarı da olan Turgay Güler aslen Malatyalıdır.

Güler, bilinen birçok haber kanalında muhabirlik yapmış ve TV kanallarında çalışmıştır.

Kanal 7'deki özel haberleri sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu.

Ülke TV'deki "Sıradışı" programını sundu ve bu programı ile oldukça başarılı oldu.

Ardından uzun süre Akşam gazetesinde yazarlık yapan Turgay Güler sonrasında Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Turgay Güler 2014 yılından bu yana Güneş'in Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmektedir.

Ayrıca Turgay Güler'in Mehdix, Sır Küpü ve Ruhlar Kuyusu adında 3 kitabı da bulunmaktadır. Turgay Güler evli ve bir çocuk babasıdır. Turgüy Güler, Akşam Gazetesi'nde yazmaktadır. .