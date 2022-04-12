Turabi Kış kimdir? Turabi Kış banka çalışanı Melis Bindal'ın başına silah dayamıştı cezası belli oldu

Turabi Kış kimdir? Kahramanmaraş'ta yaşanan bir olay basında geniş yer bulmuştu. Kahramanmaraş'ta, özel bir bankada müdür olan Turabi Kış müşteri hizmetleri uzmanı Melis Bindal'ın başına silah dayamıştı. Kendisini 'şaka yaptım' olarak savunan Turabi Kış'a verilen ceza belli oldu. Turabi Kış, yargılandığı davada 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Melis Bindal ise cezanın az olduğu gerekçesiyle karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Turabi Kış kimdir? Kahramanmaraş'ta yaşanan bir olay basında geniş yer bulmuştu. Kahramanmaraş'ta, özel bir bankada müdür olan Turabi Kış müşteri hizmetleri uzmanı Melis Bindal'ın başına silah dayamıştı. Kendisini "şaka yaptım" olarak savunan Turabi Kış'a verilen ceza belli oldu. Turabi Kış, yargılandığı davada 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Melis Bindal ise cezanın az olduğu gerekçesiyle karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 22 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen olay basında geniş yer bulmuştu. Kahramanmaraş'ta özel bir banka şubesinin kasa dairesinde banka müdürü Turabi Kış özel bir bankada müşteri hizmetleri uzmanı Melis Bindal'ın başına silah dayamıştı. Kendisini 'şaka yaptım' diye savunan banka müdürü Turabi Kış, yargılandığı davada 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Melis Bindal, cezanın çok düşük olduğunu belirterek avukatı aracılığıyla karara itiraz edeceklerini söyledi.

Turabi Kış kimdir?

Bindal'ın kamera görüntüleriyle birlikte şikayetçi olması üzerine Turabi Kış hakkında 'silahla tehdit' suçundan 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kahramanmaraş'ta çalışanının başına silah dayayan banka müdürü 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede, önceki duruşmalarda suçlamaları kabul etmeyen Turabi Kış, şaka yaptığını söyledi.

Bundan dolayı Melis Bindal'ın kendisinden şikayetçi olmasına da anlam veremediğini belirten Kış, "Olay tamamen şakadan kaynaklıdır. Melis'in şikayetçi olmasına bir neden bulamıyorum. Çalıştığımız şubedeki tüm personel de bu olaya şaşırmıştır, çünkü gerçekten şakaydı" dedi.

Melis Bindal ise olayın şaka olmadığını, şikayetçi olmasının ardından Turabi Kış'ın tehditlerinin telefonla devam ettiğini öne sürerek, "Başka bir arkadaşımız için 'Vursam ne güzel olur' dedi, ben de 'Allah korusun' dedim. Bunun üzerine güvenlik görevlisinden silahı alarak başıma dayadı 'Vurayım mı seni, vurayım mı seni?' dedi. Ben kafamı çevirdim" dedi.

Cezada indirim yapıldı

Davanın karar duruşmasına Melis Bindal ile Turabi Kış katılmazken, avukatları salonda hazır bulurdu. Duruşmada savcı, mütalaasında Turabi Kış'ın silahla tehdit dışında Melis Bindal'ı telefonla da arayarak tehdit ettiği için zincirleme suç hükümlerinin uygulanarak 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Turabi Kış'a 2 yıl 11 ay hapis cezası verdi. Bu ceza daha sonra Turabi Kış'ın sabıkası olmaması nedeniyle de takdir indirimi uygulanarak 2 yıl 5 ay 5 güne düşürüldü.

Melis Bindal'ın avukatı Oğuzhan Çökdü ise en üst sınırdan ceza beklerken en alt sınırdan ceza verildiğini belirterek, "Turabi Kış hakkında verilen hapis cezasının tarafımızca kabulü mümkün olmamakla birlikte, bu cezanın vicdanları yaraladığı da aşikardır. Karara itiraz edilerek, yasal süreci takip edeceğiz" dedi. .