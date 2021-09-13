DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Rusya’dan gözdağı tatbikatı
Savunma Sanayi'de 'casusluk' davası...
15 bin öğretmen atama kontenjan | Beden Eğitimi öğretmeni (BESYO) kaç kişi atanacak? Beden eğitimi atama kontenjan sayısı (tahmini)
Selahattin Demirtaş’tan ilkesel ittifak şartı
2021-2022 İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sanayi üretimi açıklandı
Cari açık rakamları belli oldu
İstanbul'da 3 ilçede 13 saatlik su kesintisi
ASELSAN'dan 379,1 milyon liralık sözleşme
Borsa ve altın güne nasıl başladı?
Tur otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Harvard Araştırması: Havasız ofis ortamlarında zihinsel yetenekler düşüyor
2021 İBB yurt kayıtları ne zaman? İBB yurdunda kaç sene kalınır? İBB yurt ücreti ne kadar?
Okullarda PCR Testi Zorunlu mu? Satem Mobil Sağlık
İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB yurt kayıtları ne zaman?

TIMETURK / GENEL / Tur otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Tur otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Yaralılar, Muğla ve Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

1 Saat Önce
2021-09-13 10:10:10
Tur otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Bodrum'dan aldığı Ukraynalı turistleri Denizli'ye götüren Aziz Çağlar yönetimindeki 01 ETE 48 plakalı tur otobüsü, Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkisinde karşı şeride geçerek, Cihan Duran idaresindeki 48 AAY 328 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

muglada-tur-otobusu-ogrenci-servisi-ile-carpisti-1-olu-30-yarali_9289_dhaphoto4

Tarlaya devrilen otobüsün sürücüsü Çağlar kaza yerinde yaşamını yitirdi, ilk belirlemelere göre otobüs ve servisteki 35 kişi yaralandı.

Yaralılar, Muğla ve Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

muglada-tur-otobusu-ogrenci-servisi-ile-carpisti-1-olu-30-yarali_9289_dhaphoto2

Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş