Tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Konya-Aksaray yolunda tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Öte yandan Çankırı'da meydana gelen kazada da 2 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde 48 J 8149 plakalı tur otobüsü devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Çankırı'da da üzücü kaza: 2 ölü

Öte yandan İstanbul'da hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini ve cenaze yakınlarını Trabzon'a ulaştırmak için yola çıkan İBB'ye ait otobüsünün Çankırı D100 karayolunda şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Vali Ayaz'dan açıklama:

Kazanın ardından Kurşunlu Devlet Hastanesine gelerek yaralıların durumu ve kaza hakkında bilgi alan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “İstanbul'dan Trabzon'a cenaze götürmekte olan bir otobüs, ilçe sınırlarımız içerisinde kaza yaptı. İki vatandaşımız hayatını kaybetti. 3 vatandaşımızın durumu ağır. Allah acil şifa versin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu anda hastalarımızın hemen hemen hepsi sevk edildi. 4'ü burada müsaade altında. Allah beterinden korusun. Trafik kurallarına uyalım. Sürat, emniyet kemeri ile ilgili uyarılarımızı tekrarlıyoruz. Allah tekrarını yaşatmasın. Toplam 27 yaralımız var, 2 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Kazayla ilgili net bir bilgi yok. Savcılık da soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma sonrasında açığa çıkacaktır” dedi.

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