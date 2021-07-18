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Tunus kıyılarında 80 göçmeni boğulmaktan Türk askeri kurtardı

TIMETURK / GENEL / Tunus kıyılarında 80 göçmeni boğulmaktan Türk askeri kurtardı

Tunus kıyılarında 80 göçmeni boğulmaktan Türk askeri kurtardı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tunus kıyılarına sürüklenen ahşap teknedeki 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-07-18 15:37:58
Tunus kıyılarında 80 göçmeni boğulmaktan Türk askeri kurtardı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tunus kıyılarına sürüklenen ahşap teknedeki 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında keşif gözetleme görevi icra eden TCG GEDİZ fırkateyni, içinde 80 düzensiz göçmen bulunan teknenin Tunus kıyılarına doğru sürüklendiği bilgisini aldı.

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Bölgeye hareket eden fırkateynde konuşlu helikopter ile havadan arama tarama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmada göçmen botu Malta arama kurtarma sahasında tespit edildi. Malta makamları ile kurulan koordine sonrasında ahşap tekne içindeki göçmenler TCG GEDİZ personeli tarafından kurtarıldı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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