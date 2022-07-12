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Tunceli'de minibüs şarampole devrildi: 19 yaralı

Tunceli'de tur minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

2 Saat Önce
2022-07-12 09:31:36
Tunceli'de minibüs şarampole devrildi: 19 yaralı

Mehmet Balıkçı idaresindeki 44 S 0003 plakalı minibüs, Tunceli-Erzincan kara yolu Ağlayan Kayalar mevkisinde şarampole devrildi.

Sürücü Balıkçı ile aynı araçtaki 18 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaralılar, halat yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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