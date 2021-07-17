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Tunceli'de eylem ve etkinlikler, 30 gün için izne bağlandı

Tunceli'de, koronavirüs nedeniyle kentte yapılması planlanan eylem ve etkinlikler, 30 gün süreyle izne bağlandı.

4 Saat Önce
2021-07-17 13:30:25
Tunceli'de eylem ve etkinlikler, 30 gün için izne bağlandı

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Tunceli Valiliği'nce koronavirüs salgını ve yeni varyantlar sonrası artan bulaşıcılık riskini kontrol altına almak amacıyla 16 Temmuz- 14 Ağustos'ta yapılacak gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, oturma eylemi gibi etkinliklerin izne tabi tutulacağı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Pandemi' olarak ilan edilen Covid-19 salgını ile ilgili, salgının yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak, kamu sağlığının, kamu düzen ve kamu güvenliğinin sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla, Tunceli il sınırları içerisinde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11 C maddeleri, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan kararlar kapsamında, Valilik ve Kaymakamlık Makamına en az 48 saat önce mesai saatleri içerisinde yapılacak müracaat sonucu uygun görülecek etkinlikler ve basın açıklamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, her türlü basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık/kapalı hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi vb. tüm eylem ve etkinlikler 16 Temmuz 2021 günü saat 00.01 ile 14 Ağustos 2021 günü saat 23.59'a kadar 30 gün süreyle mülki amirlerin iznine bağlanmıştır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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