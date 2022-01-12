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Tunceli'de 13 Ocak okullar tatil mi? Tunceli'de 13 Ocak Perşembe günü okul var mı?

TIMETURK / GENEL / Tunceli'de 13 Ocak okullar tatil mi? Tunceli'de 13 Ocak Perşembe günü okul var mı?

Tunceli'de 13 Ocak okullar tatil mi? Tunceli'de 13 Ocak Perşembe günü okul var mı?

Tunceli'de 13 Ocak okullar tatil mi? Tunceli'de 13 Ocak Perşembe günü okul var mı? Kar yağışı Tunceli'de bir süredir aralıksız devam ediyor. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği kentten bir çok yol da trafiğe kapanmış durumda. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Tunceli'de okullara da ara verilmişti. 13 Ocak'ta da okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 13 Ocak ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2 Saat Önce
2022-01-12 09:17:32
Tunceli'de 13 Ocak okullar tatil mi? Tunceli'de 13 Ocak Perşembe günü okul var mı?

Tunceli'de 13 Ocak okullar tatil mi? Tunceli'de 13 Ocak Perşembe günü okul var mı? Kar yağışı Tunceli'de bir süredir aralıksız devam ediyor. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği kentten bir çok yol da trafiğe kapanmış durumda. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Tunceli'de okullara da ara verilmişti. 13 Ocak'ta da okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 13 Ocak ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tunceli'nin Ovacık İlçesinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede okullar tatil edilmişti. Kaymakamlık, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir daha izinli sayılacağı açıklamasını yapmıştı. Perşembe gübü ise okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

Tunceli'de 13 Ocak okullar tatil mi?

13 Ocak Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Kaymakamlık duyuruları ve valilik açıklamaları yakından takip edilmeli.

3 gündür kar yağışı devam ediyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçede eğitime verilen ara Çarşamba günü de uzatıldı

Yollar kapandı

İlçe merkezinde 70 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreyi aştı, 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçede etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan köy yollarının açılması için ise ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Öte yandan, Tunceli Valiliği kar yağışı ve tipi nedeniyle Pülümür-Erzincan Karayolu'nu kullanacak sürücülerin yanlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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