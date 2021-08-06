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TIMETURK / GENEL / Tunceli'de 1 köy ve 1 mezra karantinaya alındı

Tunceli'de 1 köy ve 1 mezra karantinaya alındı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Koyunuşağı köyü ve Hüseyinağa mezrası, Covid-19 vakalarının artması nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.

9 Saat Önce
2021-08-06 12:21:55
Tunceli'de 1 köy ve 1 mezra karantinaya alındı

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TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesine bağlı Koyunuşağı köyü ve Hüseyinağa mezrası, Covid-19 vakalarının artması nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.

Tunceli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, pozitif vakaların görüldüğü Koyunuşağı köyü ve Hüseyinağa mezrasında yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucu vaka ile temaslı sayısının yoğun olması üzerine karantina uygulanmasına karar verdi. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tunceli Mazgirt ilçemize bağlı Koyunuşağı köyü ve Hüseyinağa mezrasında, çok sayıda Covid-19 vakası görülmesi ve görülen vakaların temaslı sayısının fazla olması sebebiyle; 06.08.2021 tarihinden geçerli olmak üzere söz konusu köy ve mezra 10 gün süre ile karantina altına alınmıştır" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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