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Tuna Eğitim Vadisi ne zaman açılacak? Tuna Eğitim Vadisi inşaatı ne zaman bitecek?

Tuna Eğitim Vadisi ne zaman açılacak? Tuna Eğitim Vadisi inşaatı ne zaman bitecek? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler'de Tuna Eğitim Vadisi temel atma törenine katılacak. Eğitim alanında önemli projelerden biri olan Tuna Eğitim Vadisi projesinde anaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve bilim merkezi yer almaktadır.

2 Saat Önce
2022-01-18 13:49:35
Tuna Eğitim Vadisi ne zaman açılacak? Tuna Eğitim Vadisi inşaatı ne zaman bitecek?

Tuna Eğitim Vadisi ne zaman açılacak? Tuna Eğitim Vadisi inşaatı ne zaman bitecek? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler'de Tuna Eğitim Vadisi temel atma törenine katılacak. Eğitim alanında önemli projelerden biri olan Tuna Eğitim Vadisi projesinde anaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve bilim merkezi yer almaktadır.

Tuna Eğitim Vadisi hakkında

Şehit Cengiz Karlıoğlu Caddesi cephesinden anaokulu ve ilkokul girişi, 691.Sokakdan ortaokul girişi, Şehit Mustafa Kemal Caddesinden Otopark girişi yer almaktadır. Proje alanında anaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve bilim merkezi yer almaktadır. Anaokulu 768 m² alanda bulunmaktadır. Anaokulu bina cephesinde renkli kompozit kaplamalar kullanılarak yer yer raflara dönüştürülüp tasarlanan oyuncaklar yerleştirilmiştir. İlkokul cephesinde harfler ve aritmetik semboller kullanılmıştır. Eğitim seviyesi yükseldikçe binamız katları da yükselmektedir. .

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