Tuna Eğitim Vadisi ne zaman açılacak? Tuna Eğitim Vadisi inşaatı ne zaman bitecek?

Tuna Eğitim Vadisi ne zaman açılacak? Tuna Eğitim Vadisi inşaatı ne zaman bitecek? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler'de Tuna Eğitim Vadisi temel atma törenine katılacak. Eğitim alanında önemli projelerden biri olan Tuna Eğitim Vadisi projesinde anaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve bilim merkezi yer almaktadır.