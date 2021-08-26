Tüm öğretmenlerin il dışı tayinleri kabul edildi mi? Öğretmenlerin hepsinin iller arası ataması yapıldı mı? Binlerce öğretmen çeşitli mazeretlerden ötürü çalıştığı okulu değiştirmek zorunda kalabiliyor. Böyle bir durumda il içi ve il dışı tayin başvurusunda bulunuyor. Ataması yapılan öğretmenler yeni görev yerlerinde çalışmaya başlıyor. Tayini olmayanlar da bir sonraki tayin başvurusunu beklemek zorunda kalıyordu. MEB'den il dışı tayin başvurusu yapan öğretmenleri sevindirecek bir karar çıktı. Yapılan açıklamada bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerini mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacağı duyuruldu. Peki il dışı tayin başvurularının hepsi kabul edildi mi?

Tüm öğretmenlerin il dışı tayinleri kabul edildi mi? Öğretmenlerin hepsinin arası ataması yapıldı mı? Binlerce öğretmen çeşitli mazeretlerden ötürü çalıştığı okulu değiştirmek zorunda kalabiliyor. Böyle bir durumda il içi ve il dışı tayin başvurusunda bulunuyor. Ataması yapılan öğretmenler yeni görev yerlerinde çalışmaya başlıyor. Tayini olmayanlar da bir sonraki tayin başvurusunu beklemek zorunda kalıyordu. MEB'den il dışı tayin başvurusu yapan öğretmenleri sevindirecek bir karar çıktı. Yapılan açıklamada bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerini mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacağı duyuruldu. Peki il dışı tayin başvurularının hepsi kabul edildi mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından öğretmenler için mazeret tayini açıklaması yaptı. Bakan Özer, yaptığı açıklamada "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Başvurular 3 Ağustos'ta tamamlanmıştı.

Görev yaptıkları illerden farklı illere tayin olmak isteyen öğretmenler, görev yaptıkları illerde topladıkları puan düzeyine ve MEB tarafından yayımlanan il listesine göre başvurularını 30 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. İl dışı atama başvuru sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklandı.

İl dışı tayin ne demek?

Öğretmenler mazere bağlı tayin başvurusunda bulunabiliyorlar. Bunar il içi ve il dılı olabilir. İl dışı tayinler öğretmenlerin çalıştıkları okulun seçtikleri bir ile alınması için yapılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.