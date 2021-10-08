Tüm memurlara 3600 ek gösterge verilecek mi? Hangi memurlara 3600 ek gösterge verilecek? Kamu işçilerine 3600 ek gösterge verilecek mi? 3600 ek gösterge konusu binlerce memur ve memur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Ek göstergelerin 3600'e çıkartılmasıyla memurların maaşları, emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri ciddi oranda yükselecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada 3600 ek göstergelerin 2022 sonuna kadar çözüleceğini belirtti. Peki 3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek?

Tüm memurlara 3600 ek gösterge verilecek mi? Hangi memurlara 3600 ek gösterge verilecek? Kamu işçilerine 3600 ek gösterge verilecek mi? 3600 ek gösterge konusu binlerce memur ve memur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Ek göstergelerin 3600'e çıkartılmasıyla memurların maaşları, emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri ciddi oranda yükselecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada 3600 ek göstergelerin 2022 sonuna kadar çözüleceğini belirtti. Peki 3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek?

Cumhurbaşkanı vrdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 3600 ek göstergelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında 3600 ek göstergelerin ne zaman çıkacağını açıkladı. Erdoğan şunları söyledi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış. Sürekli tekrarlayıp duruyor. Halbuki bu sözü veren biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden de biziz. Memurlarımız da işçilerimiz de toplu sözleşmeden memnun. 3600 ek göstergeyi 2022 sonuna kadar çözeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlarca memur kendisine 3600 ek gösterge verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki Tüm memurlara 3600 ek gösterge verilecek mi? Hangi memurlara 3600 ek gösterge verilecek?

Tüm memurlara 3600 ek gösterge verilecek mi?

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

Hangi memurlara 3600 ek gösterge verilecek?

Türkiye Kamu-Sen ise 3600 ek göstergenin tüm memurlara uygulanmasını talep ediyor. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci daha önce yaptığı açıklamada, "3600 ek gösterge rakamları yeniden belirlenmeli, 3600 ek gösterge alamayan personelin de bu uygulamadan faydalanması sağlanmalı. Ek göstergeden faydalanamayan personele ek gösterge verilmeli ve ek göstergeler hiyerarşik düzene göre yeniden belirlenerek, idareciler başta olmak üzere ek gösterge farklılıkları giderilmelidir" demişti.

3600 ek gösterge ile memur maaşları ne kadar artacak?

3600 ek gösterge alınınca memur maaşlarında çok yüksek bir artış beklenmiyor. Ortalama olarak memur maaşlarında 100 lira gibi bir artış olabilir.

Memurların emekli maaşları ne kadar artacak?

30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığının yüzde 22, hemşire ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığının da yüzde 25 civarında artması bekleniyor. Emekli ikramiyelerinde de 32 bin ile 38 bin lira arasında değişen tutarlarda artış olabileceği hesaplanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.