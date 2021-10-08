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TIMETURK / GENEL / Tulum çıkarma ne demek? Tulum çıkarmanın anlamı nedir?

Tulum çıkarma ne demek? Tulum çıkarmanın anlamı nedir?

Son zamanlarda bir çok televizyon yarışmasında 'tulum çıkarma' deyimini sıkça duyar olduk. Açık ara farkla yenen kişi veya takım için kullanılan tulum çıkarmanın ne demek olduğu merak edilmeye başlandı. Peki tulum çıkarma ne demek? Tulum çıkarmanın anlamı nedir?

2 Saat Önce
2021-10-08 08:16:32
Tulum çıkarma ne demek? Tulum çıkarmanın anlamı nedir?

Son zamanlarda bir çok televizyon yarışmasında "tulum çıkarma" deyimini sıkça duyar olduk. Açık ara farkla yenen kişi veya takım için kullanılan tulum çıkarmanın ne demek olduğu merak edilmeye başlandı. Peki tulum çıkarma ne demek? Tulum çıkarmanın anlamı nedir?

Tulum çıkarma değiyimi son zamanlarda özellikle yarışmalarda oldukça fazla dile gitiriliyor. Tulum çıkarmanın ne anlama geldiği, ne demek olduğu internette sıkça araştırılmaya başlandı. Tulum çıkarma kazanan takım için kullanılan bir deyimdir. Peki tulum çıkarma ne demek, anlamı nedir?

Tulum çıkarma ne demek?

Tulum çıkarmanın yarışmalarda kullanılan anlamı şu şekildedir;

Yarışan takımın yada kişinin yarışmadan tam puan alması karşı yarışmacıya hiç puan kaptırmaması anlamına geliyor. Örneğin 9 puanlık bir oyunnda A takımı yada A kişisi oyunu 9-0 kazanırsa tulum çıkarmış oluyor.

Tulum çıkarma birşeyin tamamını almak, parsayı toplamak manasında kullanılabilecek olan bir terimdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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