Tüketici mahkemesinden abonelik sözleşmesi ile ilgili emsal karar

Tüketici mahkemesi, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan abonelik sözleşmelerinin gerekçesiz ve cezai şart ödemeksizin feshedilebileceğine hükmetti.

Tüketici mahkemesi, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan abonelik sözleşmelerinin gerekçesiz ve cezai şart ödemeksizin feshedilebileceğine hükmetti

Muş'ta İlhan Altay, 2018'de 24 ay taahhütlü internet bağlattı. Ancak internete bağlanmasında sıkıntı yaşayan Altay, taahhüdünün bitmesini beklemeden 1 yıl 3 ay 10 gün kullandığı interneti kapattırıp aboneliğini iptal ettirdi. Ancak bir ay sonra telefonuna gelen mesajda kendisine 709 TL 392 kuruş borç çıkarıldığını gördü. Bunun üzerine Muş İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulunan Altay, kendisine çıkarılan borcun iptalini istedi.

İtirazda bulundu

Ancak Muş İl Tüketici Hakem Heyeti, Altay'ın talebini reddetti. Altay da bunun üzerine Muş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne (Tüketici mahkemesi sıfatıyla) başvurarak karara itiraz etti. Davalı şirket, cevap dilekçesinde davacının şirketi arayarak arıza kaydı bırakmadığını, davacının beyanlarıyla hizmetin ayıplı kabul edilmesinin mümkün olmadığını, davacının taahhüt süresi sona ermeden aboneliğini sonlandırarak taahhüdüne aykırı hareket ettiğini belirterek davanın reddini istedi.

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