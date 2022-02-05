TÜİK nüfus verilerini açıkladı! İstanbul, Ankara ve İzmir’in nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını duyurdu. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’in nüfus sayısı kaç oldu? En az nüfusu olan il hangisi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak açıklandı. TÜİK'in açıklamasından sonra vatandaşlar illerin nüfus sayısını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayı…

İstanbul Ankara ve İzmir'in nüfusu kaç oldu?

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

En az nüfusu olan il hangisi?

Nüfus yoğunluğunun en az olduğu üçüncü il ise Erzincan nüfus yoğunluğu en az olan il bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi. Ayrıca Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

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