TÜİK Başkan Yardımcısı Umut Serhat İdman kimdir? Neden görevden alındı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan yardımcıları görevden alındı. Umut Serhat İdman ile Nurettin Kaya'nın görevden alınmasıyla yerlerine şimdilik herhangi biri atanmadı.

TÜİK Başkan Yardımcısı Umut Serhat İdman kimdir? Neden görevden alındı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan yardımcıları görevden alındı. Umut Serhat İdman ile Nurettin Kaya'nın görevden alınmasıyla yerlerine şimdilik herhangi biri atanmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte pek çok bakanlığıa yeni isimler atanırken TÜİK Başkan Yardımcıları Umut Serhat İdman ile Nurettin Kaya görevden alındı. Her iki isim de 6 Ağustos 2021 tarihinde atanmıştı. Greövden alınan isimlerin yerine ise şimdilik bir atama yapılmadı.

Umut Serhat İdman kimdir

TÜİK Başkan Yardımcısı Umut Serhat İdman görevden alındı.

Umut Serhat İdman 1977 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi.

1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Umut Serhat İdman 2002 yılında Gelirler Genel Müdürlüğünde Devlet Gelir Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

Umut Serhat İdman 2005 yılında Gelir İdaresi Başkanlığında Devlet Gelir Uzmanı olarak görev yaptı.

Ardından 2011-2016 yıllarında geçici görevle TBMM'de çalışmışan Umut Serhat İdman Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığında Devlet Gelir Uzmanı olarak çalışmaya devam etmiştir.

21 Haziran 2021 tarihinde TÜİK Başkan Yardımcılığı görevine vekâleten atanmıştır. Evli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

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