TÜGVA nedir? Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) görevleri nelerdir?
TÜGVA nedir? Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) görevleri nelerdir? Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) son zamanlarda gençler tarafından fazlaca merak edilmeye başlandı. Gençlere çeşitli olanaklar sağlayarak onların hayatına olumlu anlamda dokunabilmeyi hedefleyen TÜGVA yeni nesil bir gençlik vakfıdır. İşte TÜGVA hakkında detaylar...
2021-10-06 14:57:14
TÜGVA nedir? Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) görevleri nelerdir? Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) son zamanlarda gençler tarafından fazlaca merak edilmeye başlandı. Gençlere çeşitli olanaklar sağlayarak onların hayatına olumlu anlamda dokunabilmeyi hedefleyen TÜGVA yeni nesil bir gençlik vakfıdır. İşte TÜGVA hakkında detaylar...
TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır.
TGVA'nın amacı kısaca şu şekilde özetlenebilir: Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak. Medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek nesilleri yetiştiren bir vakıf olmak.
TÜGVA nedir?
Genel merkez binasında, çalışma ofisleri, spor kompleksi, toplantı odaları, derslikler, sinema salonu ve 'TÜGVA kıraathanesi' bulunan vakıf, kültürel, sanatsal, sportif ve manevi yönden donanımlı ve bilinçli insanlar yetiştirmeyi amaç edindiyor.
340 bini aşkın kayıtlı üyesi, 81 il, 404 ilçe temsilciliği ve 58 'Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu' bulunan vakıf, "Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanması" olarak biliniyor.
Vakıf, internet sitesinde en az 60 bin 784 etkinlik düzenlediğini, 480 bin 356 kişiye ulaştığını, 51 bin 131 'gönüllüyle' 81 ilde faaliyet yürüttüğünü belirtiyor.
TÜGVA Yönetimi
Başkan
Enes Eminoğlu
Yönetim Kurulu Üyeleri
İbrahim Beşinci
Fatih Yüksel
Okan Özer
Beytullah Çiçen
Mahmut Talha Sağlıklı
Emrah Özgül
Mustafa Yiğit
Hanım Sorumlulular
Nazire Erbasan
Esra Çal
Beyza Kayagil
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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