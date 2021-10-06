TÜGVA nedir? Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) görevleri nelerdir? Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) son zamanlarda gençler tarafından fazlaca merak edilmeye başlandı. Gençlere çeşitli olanaklar sağlayarak onların hayatına olumlu anlamda dokunabilmeyi hedefleyen TÜGVA yeni nesil bir gençlik vakfıdır. İşte TÜGVA hakkında detaylar...

TÜGVA nedir? Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) görevleri nelerdir? Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) son zamanlarda gençler tarafından fazlaca merak edilmeye başlandı. Gençlere çeşitli olanaklar sağlayarak onların hayatına olumlu anlamda dokunabilmeyi hedefleyen TÜGVA yeni nesil bir gençlik vakfıdır. İşte TÜGVA hakkında detaylar...

TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır.

TGVA'nın amacı kısaca şu şekilde özetlenebilir: Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak. Medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek nesilleri yetiştiren bir vakıf olmak.

TÜGVA nedir?

Genel merkez binasında, çalışma ofisleri, spor kompleksi, toplantı odaları, derslikler, sinema salonu ve 'TÜGVA kıraathanesi' bulunan vakıf, kültürel, sanatsal, sportif ve manevi yönden donanımlı ve bilinçli insanlar yetiştirmeyi amaç edindiyor.

340 bini aşkın kayıtlı üyesi, 81 il, 404 ilçe temsilciliği ve 58 'Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu' bulunan vakıf, "Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanması" olarak biliniyor.

Vakıf, internet sitesinde en az 60 bin 784 etkinlik düzenlediğini, 480 bin 356 kişiye ulaştığını, 51 bin 131 'gönüllüyle' 81 ilde faaliyet yürüttüğünü belirtiyor.

TÜGVA Yönetimi

Başkan

Enes Eminoğlu

Yönetim Kurulu Üyeleri

İbrahim Beşinci

Fatih Yüksel

Okan Özer

Beytullah Çiçen

Mahmut Talha Sağlıklı

Emrah Özgül

Mustafa Yiğit

Hanım Sorumlulular

Nazire Erbasan

Esra Çal

Beyza Kayagil

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.