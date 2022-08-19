Tuğçe Kazaz: AK Parti giderse HDP gelecek, vatanın gidecek
Tuğçe Kazaz, AK Parti'ye kızanların pirinç almaya giderken evdeki bulgurdan olacağını savunarak, 'Ak Parti giderse LGBT gelecek evladın gidecek. HDP gelecek vatanın gidecek' ifadelerini kullandı.
2022-08-19 10:19:46
Tuğçe Kazaz'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Ak Parti'ye kızanlar pirinç almaya giderken bulgurdan olacak haberleri yok. Ak Parti giderse LGBT gelecek evladın gidecek. HDP gelecek vatanın gidecek. PKK devletleşecek parçalanacaksın. Maddiyat gelsin derken maneviyatın gidecek. Özgürlük gelsin derken tutsaklığın hiç bitmeyecek."
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