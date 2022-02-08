Tuğba Özerk kimdir? Tuğba Özerk hakkında neden soruşturma açıldı? Çiftlik Bank kara para soruşturma

Tuğba Özerk kimdir? Tuğba Özerk hakkında neden soruşturma açıldı? Pop müziğinin ünlü şarkıcılarından Tuğba Özerk'in adı Çiftlik Bank soruşturması ile anıldı. Tuğba Özerk hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbarda bulunuldu. İhbarda Tuğba Özerk'in şirketinde Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın paralarını akladığı öne sürüldü. İddiayı inceleyen ekipler Tuğba Özerk'in şirketinden gerçekleşen para transferlerini şaibeli gördü ve Özerk hakkında soruşturma başlatıldı.

Tuğba Özerk kimdir? Tuğba Özerk hakkında neden soruşturma açıldı? Pop müziğinin ünlü şarkıcılarından Tuğba Özerk'in adı Çiftlik Bank soruşturması ile anıldı. Tuğba Özerk hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbarda bulunuldu. İhbarda Tuğba Özerk'in şirketinde Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın paralarını akladığı öne sürüldü. İddiayı inceleyen ekipler Tuğba Özerk'in şirketinden gerçekleşen para transferlerini şaibeli gördü ve Özerk hakkında soruşturma başlatıldı.

Tuğba Özerk hakkında neden soruşturma açıldı?

Ünl şarkıcı Tuğba Özerk hakkında Çiftlik Bank için kara para aklama soruşturması açıldığı iddia edildi. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbar geldi. İhbarda Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü. İhbarı inceleyen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) şarkıcının şirketinde şüpheli para transferleri olduğunu fark etti. Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Tuğba Özerk kimdir?

4 Haziran 1980'de İzmir'de doğdu. 2022 itibari ile 42 yaşında olan Tuğba Özerk POP şarkıcısıdır.

İzmir'de Melih Özakat İlkokulu'na, Özel Çakabey Lisesi'nde ortaokula ve konservatuvarda liseye gitti. 7 yaşında okul hayatına başlamasıyla TRT ve İzmir Devlet Konservatuvarı'nın çocuk korolarında müzik eğitimine başlaması aynı zamana denk gelir. İlk geri vokal deneyimini 12 yaşında Sezen Aksu'yla beraber 1992 yılında gerçekleştirdi. Sezen Aksu'nun yanında solo ve vokal çalışmaları devam ederken okul hayatı İzmir'de devam etmekteydi.

İlk TV programına yine Sezen Aksu'yla 1992 yılında TRT'de çıktı. Geri vokal çalışmalarının yanı sıra bu programda solo bir şarkı da seslendirmesi kamuoyunda büyük ilgi gördü. Büyük yetenek olarak lanse edilen Tuğba Özerk'in sahne ve müzik hayatı tam anlamıyla böyle başladı denilebilir.

Okul hayatı bittikten sonra İstanbul'a taşınan sanatçı aralarında Ege, Deniz Seki gibi isimler bulunan sanatçılara geri vokal yaptı. Daha sonra solo sahne çalışmalarına başlayan Özerk, 2002 yılının Aralık ayında "Dün Gibi" adlı ilk solo albümünü çıkardı. 'Aşk yarası' adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başlarında yer aldı. Albümle beraber oyunculuk yönünü gösterebilme fırsatı yakalayan sanatçı, atv'nin uzun süredir yayın yapmış olduğu dizisi "Böyle mi olacaktı"da bir sene kadar rol aldı. İlk albümünde bir tane bestesi olan Özerk üç senelik boşlukta birçok besteye de imza attı.6 Temmuz 2005 tarihinde 'Lo Lo Lo' adlı ikinci solo albümünü çıkardı.'Lo Lo Lo' adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başı oldu. İkinci albümünde bir tane bestesi olan iki senelik boşlukta birçok besteye de imza attı. .