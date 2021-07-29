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Tuğamiral Mehmet Sarı kimdir? Mehmet Sarı nereli kaç yaşında?

Tuğamiral Mehmet Sarı kimdir? Mehmet Sarı nereli kaç yaşında? Sarıklı ve cübbeli görüntüleri basına yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın kim olduğu son zamanlarda sıkça araştırılıyor. Basına yansıyan sarıklı amiral olayının ardından Tuğamiral Mehmet Sarı hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı. Son olarak Tuğamiral Mehmet Sarı'nın Deniz İkmal Komutanlığı görevinde olmadığı, hakkında disiplin soruşturması başlatılmasından sonra görevden alındığı bildirdi.

1 Saat Önce
2021-07-29 13:12:01
Tuğamiral Mehmet Sarı kimdir? Mehmet Sarı nereli kaç yaşında?

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Tuğamiral Mehmet Sarı kimdir? Mehmet Sarı nereli kaç yaşında? Sarıklı ve cübbeli görüntüleri basına yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın kim olduğu son zamanlarda sıkça araştırılıyor. Basına yansıyan sarıklı amiral olayının ardından Tuğamiral Mehmet Sarı hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı. Son olarak Tuğamiral Mehmet Sarı'nın Deniz İkmal Komutanlığı görevinde olmadığı, hakkında disiplin soruşturması başlatılmasından sonra görevden alındığı bildirdi.

Basına yansıyan sarıklı ve cübbeli görüntülerden sonra Tuğamiral Mehmet Sarı'nın ismi oldukça fazla gündeme gelmeye başladı. Görüntülerin ardından Sarı hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı. Gelişmelerden sonra Mehmet Sarı'nın kim olduğu internette sıkça araştırılmaya başlandı.

Mehmet Sarı Kimdir?

Tuğamiral Mehmet Sarı Deniz İkmal Komutanı olarak görev yapıyordu.

Mehmet Sarı hakkında basında çıkan cübbeli ve sarıklı görüntülerden sonra disiplin soruşturması başlatıldı.

Tuğamiral Mehmet Sarı Deniz Harp Okulu mezunudur.

Tuğamiral Mehmet Sarı, aslen Ordu Fatsalıdır.

Tuğamiral Mehmet Sarı'nın babası polis memurudur.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Tuğamiral Mehmet Sarı'nın Mehmet Kurdoğlu tarikatından olduğunu iddia etti.

Kurdoğlu cemaati nedir?

Kurdoğlu cemaati internette son günlerde oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Peki Kurdoğlu cemaati nedir?

Mehmet Kurdoğlu, Sıddık Dursun ile birlikte yer aldığı gruptan ayrılarak, kendi adıyla anılan grubunu kurdu. Nur cemaati kolları: Yazıcılar, Okuyucular, Meşveret, Nesil, Yeni Asya, Kurdoğlu, Med-Zehra ve Zehra Vakfı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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