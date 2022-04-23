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Tufan Türenç kimdir? Gazeteci Tufan Türenç öldü mü?

Tufan Türenç kimdir? Gazeteci Tufan Türenç öldü mü? Basın dünyasında uzun süre görev yapan Hürriyet Gazetesi'nin eski Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç'in hayatını kaybettiği duyuruldu. Gazeteciler Cemiyet üyesi ve aynı zamanda Fenerbahçe Kongre üyesi olan Tufan Türenç gazetecilik alanında çeşitli görevleri üstlenmişti. İşte Tufan Türenç'in hayatı ve biyografisi...

1 Saat Önce
2022-04-23 13:40:38
Tufan Türenç kimdir? Gazeteci Tufan Türenç öldü mü?

Tufan Türenç kimdir? Gazeteci Tufan Türenç öldü mü? Basın dünyasında uzun süre görev yapan Hürriyet Gazetesi'nin eski Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç'in hayatını kaybettiği duyuruldu. Gazeteciler Cemiyet üyesi ve aynı zamanda Fenerbahçe Kongre üyesi olan Tufan Türenç gazetecilik alanında çeşitli görevleri üstlenmişti. İşte Tufan Türenç'in hayatı ve biyografisi...

Basın dünyası gelen acı haberler üzüldü. Gazeteciliğe ömrünü adayan Tufan Türenç'in tadavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Tufan Türenç 77 yaşında vefat etti. Türkiye'nin önde gelen gazetelerinde uzun süre önemli görevleri yerine getiren Tufan Türenç'in kim olduğu merak ediliyor. İşte Tufan Türenç'in hayatı...

Tufan Türenç kimdir?

Tufan Türenç 1945 yılında Bursa Yenimahalle'de dünyaya geldi. Tufan Türenç gazeteci ve yazardı.

Ailesi, Bulgaristan'ın Deliorman bölgesinden Türkiye'ye göç eden Balkan Türklerindendi. Tufan Türenç, ilköğretimini Afyon'da tamamladı.

Afyon Dumlupınar İlk Okulunda okuyan Tufan Türenç, ilk okuldan sonra yatılı olarak okuduğu İstanbul Saint Benoit Fransız Lisesinden 1964 yılında mezun olmuştur.

İlk başlarda Nişantaşı'ndaki özel eczacılık okuluna kayıt yaptıran yazar burada bir yıl okuduktan sonra Fındıkzade'de Gazetecilik Okuluna girmiş ve Gazetecilik Yüksek Okulundan mezun olmuştur.

Gazetecilik mesleğine 1968 yılının sonlarına doğru stajyer muhabir olarak Milliyet gazetesinde başlamıştır. 1986 yılına kadar burada çalışmıştır. 1986 yılında Güneş Gazetesine geçmiş, iki yıl sonra da Çetin Emeç'in başında bulunduğu Hürriyet gazetesine geçmiştir.

Gazeteciler Cemiyet üyesi ve Fenerbahçe Kongre üyesi olan Tufan Türenç, Hürriyet gazetesi yazı işleri müdürü ve 1992 yılından bu yana köşe yazarı olarak görevini sürdürmekteydi.

Tufan Türenç 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. .

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