TUBİTAK bursları zamlandı mı? TUBİTAK bursu ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleşti .Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan TUBİTAK burslarından yararlananlar için zam müjdesi verdi. TUBİTAK bursları zamlandı mı? TUBİTAK bursu ne kadar oldu? 2022 TUBİTAK bursu ne kadar oldu? İşte detaylar...
2022-02-28 20:37:34
Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine toplantısından yeni bir burs zammı haberi geldi. Toplantı sonrası kamuoyuna açıklamalarda bulunan Erdoğan, TUBİTAK ve araştırmacılarının yararlandığı TUBİTAK lisans bursuna yeni %70 oranında zam diğer burs türlerine ise iyileştirmeler yapıldığını duyurdu.
TUBİTAK BURSU ZAMLANDI MI? TUBİTAK BURSU NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından burs zammı açıklaması yaptı. Erdoğan açıklamasında, ''Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans programında aylık 750 liralık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250, doktora öğrencilere 5 bin 500-7 bin 500, doktora sonrasındaki öğrenciler 7 bin 500 ile 10 bin liraya kadar aylık burs alabilecektir." dedi.
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