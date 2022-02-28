TUBİTAK bursları zamlandı mı? TUBİTAK bursu ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleşti .Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan TUBİTAK burslarından yararlananlar için zam müjdesi verdi. TUBİTAK bursları zamlandı mı? TUBİTAK bursu ne kadar oldu? 2022 TUBİTAK bursu ne kadar oldu? İşte detaylar...