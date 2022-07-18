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TIMETURK / GENEL / TÜBİTAK 70 personel alacak

TÜBİTAK 70 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 70 personel istihdam edecek. Başvurular Ağustos'a kadar yapılabilecek.

15 Dakika Önce
2022-07-18 09:34:15
TÜBİTAK 70 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere bilimsel programlar uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzmanı, uzman yardımcısı, uzman ve avukat alımı yapılacak.

Söz konusu 70 personel Ankara ve Gebze'de görevlendirilecek.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 8 Ağustos'a kadar yapılabilecek. .

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