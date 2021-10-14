TÜBİTAK 'teknolojik Ar-Ge ve inovasyon' içeren projeler için yüzde yüz geri ödemesiz 200 bin lira hibe desteği ödemesi yapacak. Projesi olanlar ve bu projeyi TÜBİTAK hibesi ile geliştirmek isteyenler TÜBİTAK 200 bin TL hibe desteği başvuru şartları neler? TÜBİTAK BİGG 200 bin lira hibe nasıl alınır? sorularına yanıt arıyor.

TÜBİTAK "teknolojik Ar-Ge ve inovasyon" içeren projeler için yüzde yüz geri ödemesiz 200 bin lira hibe desteği ödemesi yapacak. Projesi olanlar ve bu projeyi TÜBİTAK hibesi ile geliştirmek isteyenler TÜBİTAK 200 bin TL hibe desteği başvuru şartları neler? TÜBİTAK BİGG 200 bin lira hibe nasıl alınır? sorularına yanıt arıyor.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı başvuruları açıldı.​ Peki TÜBİTAK 200 bin TL hibe desteği başvuru şartları neler?

TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı, “Teknolojik Ar-Ge ve İnovasyon” içeren projeleri desteklemek adına TÜBİTAK tarafından açılan yüzde 100 geri ödemesiz (hibe) imkanı ile dikkat çekiyor. TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi'nin 2015 yılından beri bu program kapsamında, 20 ilde 800 kişi girişimcilik eğitimlerine, 450 girişimci mentörlük desteklerine katıldı ve 71 ekip iş fikirlerini hayata geçirmek için 11,3 Milyon TL geri ödemesiz hibe desteği almaya hak kazandı.

TOBB ETÜ, Hacettepe TTM ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde gerçekleşecek olan BİGG GARAJ Girişimcilik Destekleme Programı, 200.000 TL'lik TÜBİTAK hibe desteği için yeni dönemde ilk tematik BİGG Çağrısı “BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı” başvurularını almaya başladı. BİGG GARAJ Programı kapsamında sağlanacak olan teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimleri, iş planı oluşturma, proje yazma eğitimleri ile tüm mentorluk destekleri TOBB ETÜ TTO Garaj tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK BİGG 200 bin lira hibe nasıl alınır?

TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi'nden yapılan açıklamada “Teknoloji Tabanlı ve İnovasyon içeren projesini gerçekleştirmek ve 200.000 TL geri ödemesiz %100 hibe ile kendi şirketini kurmak isteyen girişimci öğrencilerimiz ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyarız” denildi. Başvuru ve Detaylı bilgiye https://etugaraj.org/ adresinden ulaşılabilecek.

Projedeki tematik alanlar:

İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon Salımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar

Temiz ve Döngüsel Ekonomi

Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı

Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım

Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

TÜBİTAK 200 bin TL hibe desteği başvuru şartları neler?

Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olmak

Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak

Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olmak

TÜBİTAK nedir?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu veya kısaca TÜBİTAK, Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşlarından olup özel hukuk hükümlerine tâbidir.

1963'te Cemal Gürsel tarafından hükûmete danışmanlık yapılması ve millî bilim politikasına rehberlik edilmesi amaçlarıyla kurulduğunda "Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu" diye bilinirken, sonradan adı "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" olarak değiştirilmiş ve uzun süre bu adla anılmıştır. Bu arada 1993 yılından itibaren Popüler Bilim kitapları basılmaya başlanmıştır. Ardından "teknik" yerine "teknolojik" kelimesinin kullanılması ile 2005 yılında kurumun adı son hâlini almıştır.

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