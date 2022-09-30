Tubi nasıl izlenir? Amber Heard ve Johnny Depp filmi nereden izlenir? Tubi Tv Türkiye'de var mı? Amber Heard ve Johnny Depp çiftinin boşandıktan sonra birbirlerine açtıkları davalar dünya gündeminde üst sıralarda yer almıştı. Sosyal medyanın da gündeminden düşmeyen davada Johnny Depp tüm suçlamalardan aklanmış ve Amber Heard hakkında itibar suikastı nedeniyle açtığı tazminatı kazandı. Amber Heard ve Johnny Depp davası film olarak ekranlara geliyor. Peki Amber Heard ve Johnny Depp film nasıl ve nereden izlenir? Tubi Türkiye'den izlenir mi?

Tubi nasıl izlenir? Amber Heard ve Johnny Depp filmi nereden izlenir? Tubi Tv Türkiye'de var mı? Amber Heard ve Johnny Depp çiftinin boşandıktan sonra birbirleri aleyhinde yaptıkları sansasyonel açıklamalar üzerine başlatılan dava dünya gündemini oldukça meşgul etmişti. Amber Heard eski eşi Johnny Depp'in kendisine şiddet uyguladığı ve cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmiş, bu iddialardan sonra Johnny Depp kamuoyundan büyük bir tepki alarak tüm film sözleşmeleri iptal edilmişti. İtibar suikastı davası açmış ve Amber Heard uçlu bulunmuştu. Dünyanın takip ettiği dava beklendiği üzere film oluyor. Amber Heard ve Johnny Depp filmi yakın zamanda Tubi TV platformunda yayınlanacak. Amber Heard ve Johnny Depp filmini ülkemizden izlemek isteyen film severler ise Tubi nasıl ve nereden izlenir? sorularına yanıt arıyor.

Hollywood'un ünlü çifti Amber Heard ve Johnny Depp 2015 ve 2017 yılları arasında evli kaldılar. Çiftin evliliklerinde sorun yaşadıkları iddia eiliyordu ve çift beklendiği gibi kısa süre içinde boşandı. Hollywood'un ünlü çifti Amber Heard ve Johnny Depp'in ayrılığı yeni bir perdeyi de açmış oldu. Çiftin boşanmasından sonra ortaya atılan iddialar dünya magazin gündeminde ilk sıralarda yer alıyordu. Washington Post için bir makale kaleme alan Amber Heard boşandıktan sonra eşi Johnny Depp hakkında flaş suçlamalarda bulundu. Heard yazısında eski eşi Depp'ten fiziksel ve psikoloji şiddet gördüğünü iddia etmiş ve Depp'i “kadın döven” olarak nitelemişti. Makalenin ardından Johnny Depp toplumdan büyük tepki görmüş ve film anlaşmaları tek tek iptal edilmişti. On milyonlarca dolar zarara uğrayan Depp Karayip Korsanları ve Fantastik Canavarlar film serilerinden de çıkartıldı. Depp kendisine iftira atıldığı gerekçeiyle eski eşi Amber Heard hakkında dava açtı ve bu dava dünya gündeminde oldukça geniş yer buldu. Dava sürecinde yaşananlar, iddialar ve açıklamalar oldukça fazla konuşuldu. Açılan iftria davası Depp'in lehine sonuçlandı. Çok konuşulan Amber Heard ve Johnny Depp daası film olarak ekranlara geliyor.

Tubi Tv nasıl izlenir?

Amber Heard ve Johnny Depp davası filmi ABD merkezli online film ve dizi platformu Tubi TV'de yayınlanacak. Filmin lk fragmanı da yayınlandı. Tubi ne yazık ki ülkemizde aktif değil.

Amber Heard ve Johnny Depp filmi nereden izlenir?

Dünyanın konştuğu Amber Heard ve Johnny Depp davası filmini izlemek isteyenler ne yazık ki filmi şu anda yasal olarak ülkemizden izleyemeyecek. Filmin yayın hakkı başka yayıncı kuruluşlara satılırsa film ancak o şekilde ülkemizde izlenebilecek.

Tubi Türkiye'de var mı?

Tubi, ABD'deki en büyük ücretsiz film ve TV yayın hizmetidir. Maalesef, şu anda Türkiye'de gizmet vermiyor.

Tubi nedir?

Tubi online film ve dizi platformudur. Tubi ABD merkezli olarak yayın yapıyor. Tubi, Fox Corporation'a ait bir Amerikan üst düzey içerik platformu ve reklam destekli akış hizmetidir.

1 Nisan 2014'te yayın hayatına başlayan Tubi San Francisco, California'da bulunuyor. Ocak 2021'de Tubi 33 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştı. Ocak 2022 itibariyle Tubi'nin 51 milyon aylık aktif kullanıcısı var. .