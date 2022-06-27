Tuba Torun kimdir? Tuba Torun Aykut Erdoğdu olayı nedir? Tuba Torun'un görevi nedir? Tuba Torun CHP'li mi?

Tuba Torun kimdir? Tuba Torun'un görevi nedir? Tuba Torun CHP'li mi? Tuba Torun Aykut Erdoğdu olayı nedir? Siyaset gündemine düşen bir ses kaydı son zamanlarda oldukça fazla konuşuldu. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu geçtiğimiz aylarda Özge Erdoğdu'dan boşanmış ve ardından 3 Haziran'da CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile evlenmişti. Ortaya çıkan görüntüler ve ses kayıtlarında adı sıkça geçen Tuba Torun'un kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Tuba Torun kimdir? Tuba Torun'un görevi nedir? Tuba Torun CHP'li mi? Tuba Torun Aykut Erdoğdu olayı nedir? Siyaset gündemine düşen bir ses kaydı son zamanlarda oldukça fazla konuşuldu. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu geçtiğimiz aylarda Özge Erdoğdu'dan boşanmış ve ardından 3 Haziran'da CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile evlenmişti. Ortaya çıkan görüntüler ve ses kayıtlarında adı sıkça geçen Tuba Torun'un kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun adının karıştığı bir video ve ses kayıdı sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşıldı. Aykut Erdoğdu geçtiğimiz aylarda eşi Özge Erdoğdu'dan boşanarak 13 Haziran'da CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile dünya evine girmişti. Yaşanan gelişmelerden sonra eski eş Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabından Aykut Erdoğdu ile eski eşi Özge Erdoğdu arasında geçen telefon görüşmesi paylaşıldı.

Tuba Torun Aykut Erdoğdu olayı nedir?

Eski eş Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabından Aykut Erdoğdu ile eski eşi Özge Erdoğdu arasında geçen telefon görüşmesini içeren bir video paylaşıldı. Video, "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Torun'la ilişkisini öğrendikten sonra... Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştı. Daha sonra Tuba Torun ile evlendi." notuyla yayınlandı..

Tuba Torun kimdir?

Tuba Torun'un kim olduğu son günlerde sıkça merak edilmeye başlandı.

Tuba Torun 1987 yılında dünyaya geldi. 35 yaşında olan Tuba Torun Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.

Mersin Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi'nden mezun olan Torun, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldı.

Tuba Torun Hukuk Fakültesi'nin ardından avukatlık mesleğini icra etti. Uzun süre avukatlık yapan Tuba Torun daha sonra siyaset hayatına atıldı.

Ayrıca Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çocuk Hakları Koordinatörlüğü, Kadın Meclisleri ve Kadın Adayları Destekleme Derneği üyeliği yapan Torun halen CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olarak da çalışmalarda bulunuyor.

Tuba Torun 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili adayı olmuş fakat seçilememişti.