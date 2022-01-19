Tuba Büyüküstün ile Murat Boz arasında neler oluyor? Tuba Büyüküstün kimdir? Murat Boz kimdir?

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadıkları basına yansıyan haberleri yalanlayan oyuncu Tuba Büyüküstün (39) ile şarkıcı Murat Boz (41) uzun bir aradan sonra aynı karede yer aldı. Çiftin samimiyeti dikkat çekti.

Dijital platformda yayınlanacak olan Bir Başka Ben dizisinin başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ve Murat Boz, aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme oturdu.

Murat Boz, geçtiğimiz ağustos ayında Alaçatı'da bir mekanda rol arkadaşlarıyla set yorgunluğunu attıkları sırada çekilen fotoğrafları paylaşmış ve bu pozlar günlerce konuşulmuştu.

Dizinin yönetmeni Burcu Alptekin, çekimin son anlarında çekilen ve yorgunluktan gözlerinin kapandığı poza, "Uzun bir gecenin ardından aslında ve gerçekte olan" notunu yazmıştı.

Güzel oyuncu, söz konusu haberler hakkında, "Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil, arkadaşız" açıklamasını yapmıştı.

Aşk iddialarını yalanlayan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, aylar sonra aynı karede görüntülendi. Ekiple akşam yemeğinde buluşan ikili, gecenin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında yayınladılar.

Oyuncu Aslı Enver'le bir dargın bir barışık ilişkisi sone eren Murat Boz ile işletmeci Umut Evirgen'den Mayıs 2020'de ayrılan Tuba Büyüküstün'ün samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.

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