TSK’nın kimyasal silah kullandığını iddia etmişti: Gözaltına alındı!

İzmir Barosu Genel Kurul toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullandığını iddia eden avukat Aryen Turan gözaltına alındı.

İzmir Barosu'nun 22 Ekim Cumartesi günü yapılan olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir. Ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır" ifadelerini kullanan Aryen Turan büyük tepki çekmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Avukat A.T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bazı avukatların suç duyurusunda bulunduğu Turan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.