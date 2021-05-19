TRT'nin yeni kanalının adı ne? TRT'nin yeni bir kanalı daha olacak. İddialara göre TRT bugün yeni kanalını tanıtım toplantısı ile Türkiye'ye tanıtacak. Peki TRT'nin yeni kanalının adı ne? TRT'nin yeni kanalı hangisi? TRT 0 nedir? TRT'nin şu ana kadar 14 kanalı bulunuyor ve 15. kanalının yayın hayatına başlayacağı iddia ediliyor. Peki TRT'nin yeni kanalının ismi nedir? TRT yeni kanal frekansı nedir?

TRT'nin yeni kanalının adı ne? TRT'nin yeni bir kanalı daha olacak. İddialara göre TRT bugün yeni kanalını tanıtım toplantısı ile Türkiye'ye tanıtacak. Peki TRT'nin yeni kanalının adı ne? TRT'nin yeni kanalı hangisi? TRT 0 nedir? TRT'nin şu ana kadar 14 kanalı bulunuyor ve 15. kanalının yayın hayatına başlayacağı iddia ediliyor. Peki TRT'nin yeni kanalının ismi nedir? TRT yeni kanal frekansı nedir?

TRT 15. kanalını yayın hayatına başlıyor. İddia Medyatava tarafından duyuruldu. TRT'nin şu ana kadar yayında olan 14 kanalı bulunuyor. TRT'de yeni bir kanalın yayın hayatına başlayacağını yazdı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün saat 14.00'te yapılacak tanıtım programında yeni kurulan kanalın ismi, logosu, içeriği ve detayları belli olacak.

Çok sayıda ulusal ve bölgesel televizyon kanalının bulunduğu yayın ortamında, Türkiye ve dünyaya “doğru ve tarafsız” haber veren TRT, eğitim, kültür, belgesel, drama, spor, müzik ve eğlence yayınlarıyla, Anadolu'nun %99'una ve sınır ötesine ulaşarak, her yaş grubundan izleyiciye yönelik yayınlarıyla hizmet vermektedir.

TRT'nin yeni kanalının adı ne?

TRT'nin yeni kanalının adı ve logosu henüz belli olmadı. TRT'nin yeni kanalı saat 14.00'ten sonra yapıalcak basın toplantısı ile duyurulacak.

TRT'nin 14 kanlı bulunuyor

TRT'nin TRT1, TRT Haber, TRT3, TRT4, TRT Türk, TRT Gap, TRT Avaz, TRT Çocuk, TRT6, TRT Anadolu, TRT Okul, TRT Belgesel, TRT Müzik ve TRT Arapça olmak üzere tam 14 kanalı bulunuyor.

TRT-1

TRT-1 Aile kanalı. Türkiye'nin en çok izlenilen televizyon kanalı TRT-1 aile kanalı formatında; eğitim, kültür, drama, müzik, eğlence, spor ve haber programlarının bulunduğu yayınlarıyla tüm Türkiye'ye hitap ediyor. TRT-1 %99,9 kapsama alanıyla Türkiye'nin her yerinde ve internet üzerinden bütün dünyada.

TRT-HABER

TRT-HABER Güncel haber, siyaset, analiz, tartışma, spor, belgesel, kültür ve sanatın yeni soluğu TRT HABER; TRT deneyimiyle ekranlarınızda. Doğru ve tarafsız olmayı ilke edinen TRT HABER, hayatın bütün renklerini ekranlarınıza taşıyor. Siz de doğru haber alma hakkınızı kullanın. Haberin ekranı TRT HABER, her yerde…

TRT-SPOR

TRT SPOR Ağustos 2010 tarihinde yayına başlayan TRT Spor, ulusal ve uluslararası tüm spor müsabakalarını ve organizasyonları, canlı ya da banttan ekranına taşırken, sporun her dalına ayrı önem veriyor.

TRT-BELGESEL

TRT-BELGESEL Türkiye'yi İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Türkçe ile beş farklı dilde dünyaya tanıtan TRT Belgesel Kanalı, tarih, toplum, doğa, çevre, spor, kültür-sanat, bilim, teknoloji alanlarında belgesel programları yayınlıyor. Geçmişi geleceğe aktaran ve doğanın izini süren kanal 17 Ekim 2009'da yayına başladı.

TRT-ÇOCUK

TRT-ÇOCUK Çağdaş Türk çocuklarının animasyondan müziğe, haberden spora bütün ihtiyaçlarına cevap veren kanal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki bakımdan sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Evrensel pedagojik normlarda kaliteli, çağdaş ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla çocukların gelişiminde destekleyici ve yol gösterici olmayı ilke edinen TRT Çocuk, Türk dilinin ve kültürünün doğru bir şekilde tanıtılmasını, çocukların oynayarak, eğlenerek eğitimini ve bilinçlenmesini amaçlıyor.

TRT-MÜZİK

TRT-MÜZİK Türkiye'nin ve dünyanın müziğini buluşturan kanalda, yarışma programları, müzik belgeselleri, konserler, kuşak programları, Top 10'lar ve canlı programlar yayınlanmaktadır. 16 Kasım 2009'da yayına başlayan kanal, Türk Halk ve Sanat Müziği ağırlıklı olmakla birlikte yerli ve yabancı müzik yayınlarıyla Türkiye'nin ve dünyanın müziğini TRT farkıyla ekrana taşıyor.

TRT-AVAZ

TRT-AVAZ Mart 2009'da yayına başlayan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Türkiye olmak üzere 8 ülkeden ve bu ülkelere özgü 8 dilde, Uzakdoğu'dan Balkanlara uzanan coğrafyada yaşayan Türk dünyasına yönelik yayın yapan kanal, Türkiye ile diğer Türk Cumhuriyetleri arasında dil ve düşünce birliği kuruyor. Birçok Türk lehçesinde SES anlamına gelen AVAZ, Türk Cumhuriyetleri'nin ortak sesi olarak, Ortadoğu'dan Kafkaslara 27 ülke ve 13 muhtar cumhuriyette yaklaşık 250 milyon nüfuslu coğrafyaya hitap ediyor.

TRT-KURDÎ

TRT-KURDÎ TRT uluslararası Kürtçe yayın yapan kanalıyla Türkiye'nin uluslararası ve özellikle bölge ülkeleriyle olan ilişkilerine olumlu katkı sağlıyor. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü amaçlayan, çağdaş normlarda her yaştan seyirciye hitap eden Kürtçe Aile Kanalı TRT-Kurdî Ocak 2009'da yayına başladı.

TRT-TÜRK

TRT-TÜRK Dünyaya ağırlıklı olarak Türkçe yayın yapan kanal, Türkiye ile Türk insanını tanıtan programlarıyla, haber, kültür ve sanat yayınlarıyla, yurtdışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye ve Türk Kültürü ile kopmayan bağı, sorunlarının desteği, hüzün ve sevinçlerinin ortağı.... Dünyanın neresinde olursanız olun.

TRT-3

TRT 3 Parlamento yayınlarının yapıldığı TBMM TV ve TRT Spor kanalı, TRT 3 ekranında zaman paylaşımlı olarak yer alıyor.

TRT-WORLD

TRT-WORLD Dünya'ya, tamamen İngilizce olarak yayın yapan haber kanalı. TRT WORLD, cesur ve insan odaklı haber anlayışıyla yayınlarını sürdürüyor.

TRT-ARABİ

TRT-ARABI Türkiye'nin uluslararası ve özellikle bölge ülkeleriyle olan ilişkilerine olumlu katkı sağlamak amacıyla yola çıkan TRT Arabi Türkiye ve Arap aleminin ortak dili, ortak ekranı, ortak hissiyatı olmak amacıyla, her yaştan seyirciye hitap ederek, çocuk, gençlik, kadın, sağlık, ekonomi, drama, belgesel, spor, müzik, haber, kültür-sanat, din-ahlak ve eğlence programlarından oluşan zengin bir içerikle Nisan 2010'da yayına başladı. Arapça konuşan, 22 Arap ülkesi ve Arapça konuşanlara yönelik yayın yapan kanal 350 milyon nüfusa sahip Arap ülkeleri ile Türkiye arasında bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.