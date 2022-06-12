TRT Kara Tahta dizisi devam edecek mi? Kara Tahta final yapacak mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 'Kara Tahta' geçtiğimiz günlerde final yapacağını duyurdu. Ancak son zamanlarda yaşanan bir gelişmeyle bu kararda bir değişiklik yapıldığı öğrenildi. Peki, TRT Karatahta dizisi devam edecek mi?

Başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kara Tahta, sezonun ikinci yarısında yayınlanmaya başladı ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Üs Yapım tarafından yayınlanan ve ilk bölümü 30 Mart 2022'de ekrana gelen Kara Tahta dizisi şu ana kadar 9 bölüm yayınlandı. Yeni sezonda yeni bölümlerin çekilmeyeceğini açıklayan yapımda yeni bir gelişme olduğu ve son kararın sezon sonunda verildiği öğrenildi. Dizinin final bölümünü bekleyen izleyiciler, dizinin önümüzdeki yeni dönemde de devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı.

15 Haziran Çarşamba akşamı 20.00'de 10. bölümü ile TRT 1 ekranlarına veda etmeye hazırlanan Kara Tahta dizisinin son dönemde reytinglerdeki düşüşle final yapacağı bildirildi. Ancak yapım şirketi ve TRT yönetiminin ortak kararıyla dizinin yeni sezonda devam etmesine karar verildi.

15 Haziran Çarşamba günü yayınlanması planlanan final bölümünü sezon finali olarak yayınlanacağını bildirdi. .