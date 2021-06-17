TRT 4K frekans bilgisi 2021 | TRT 4K frekans ayarı | TRT 4K 4K nasıl izlenir?

TRT 4K frekans bilgisi 2021 | EURO 2020 maçlarının TRT 4K ekranlarından da ultra HD görüntü kalitesiyle yayınlanacağı açıklandı. Açıklamanın ardından futbol tutkunları Milli Takım'ın maçlarını yüksek çözünürlükte izlemek için TRT 4K frekans bilgileri ve TRT 4K frekans ayarı araştırmaya başladı. Peki 2021 TRT 4K frekans bilgisi nedir? TRT 4K kanalını uydudan izlemek için kanalın frekans değerlerini 4K uyumlu televizyonlarınızdan ya da uydu alıcılarınızdan taratmanız gerekiyor. Peki TRT 4K şifreli mi? TRT 4K şifre sorunu çözüldü mü? Güncel TRT 4K frekans bilgisi haberimizin detayında olacak.

TRT 4K frekans bilgisi 2021 | EURO 2020 maçlarının TRT 4K ekranlarından da ultra HD görüntü kalitesiyle yayınlanacağı açıklandı. Açıklamanın ardından futbol tutkunları Milli Takım'ın maçlarını yüksek çözünürlükte izlemek için TRT 4K frekans bilgileri ve TRT 4K frekans ayarı araştırmaya başladı. Peki 2021 TRT 4K frekans bilgisi nedir? TRT 4K kanalını uydudan izlemek için kanalın frekans değerlerini 4K uyumlu televizyonlarınızdan ya da uydu alıcılarınızdan taratmanız gerekiyor. Peki TRT 4K şifreli mi? TRT 4K şifre sorunu çözüldü mü? Güncel TRT 4K frekans bilgisi haberimizin detayında olacak.

Türkiye'nin ilk ultra HD yayın yapan kanalı TRT 4K'da EURO 2020 maçları canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'nin de aralarında olduğu dev takımların maçlarını yüksek çözünürlükte izlemek isteyenler TRK 4K frekans bilgileri nedir sorusunu internette araştırıyor. Yayın hayatına 19 Şubat 2015'te başlayan TRT 4K özellikle futbol turnuvalarda büyük ilgi görüyor. Peki 2021 TRT 4K frekans bilgisi nedir? 2021 TRT 4K nasıl iznenir?

TRT 4K FREKANS BİLGİSİ NEDİR?

TRT 4K kanalını izlemek isteyenler TRT 4K frekans bilgisi nedir? sorusuna yanıt arıyor. TRT 4K kanalını izleyebilmek için öncelikle kanalın frekans değerine sahip olamanız gerekiyor. İşte TRT 4K frekans bilgisi; TRT 4K kanalını uydudan 10980 mHz ve 12500 sembol frekans değerleri ile izleyebilirsiniz.

TRT 4K FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TRT 4K kanalını uydudan izleyebilmek için kanalın frekans değerlerini televizyonunuza yada uydu alıcınıza girip taratmanız gerekiyor. Bunun için frenaksn değerine ihityacınız var. Yukarıda TRT 4K Frekans bilgilerini sizler için paylaşmıştık. Ayrıca televizyonunuzun 4K çözünürlüğü desteklemesi de gerekiyor.

Öncelikle televizyonuzdan yada uydu alıcınızın kumandasından menü tuşuna basın.

Karşınıza çıkan menüden Kanal ayarları-Kanal ekleme bölmüne girin

Kanal ekleme alanından TRT 4K kanalının kanalın frekans değerlerini "TURKSAT 3A 10980 MHZ V (DIKEY) SR: 12500" elle yazın ve taratın.

Tarama sonrasında kanallar televizyonunuza eklenecektir.

TRT 4K NEDİR?

Türkiye'nin ilk ULTRA HD kanalı olarak yayın hayatına başlayan TRT 4K EURO 2020 turnuvasında Türkiye'nin maçlarını yüksek çözünürlükte yayınlayacak. Kanal yayın hayatına 19 Şubat 2015'te başladı.HD kameralar görüntü üretirken 256 ila 1024 çeşit renk, UHD kameralar ise 4096 ila 16384'e kadar çeşit renk kullanmaktadır. TRT 4K yayınları UHD çözünürlük olan 3840x2160 piksel ve 50p frame ratelik bir görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

4K ÇÖZÜNÜRLÜK NEDİR?

4K çözünürlüğü çoğunlukla dijital filmlerde ve bilgisayar grafiklerinde kullanılan bir çözünürlük formatıdır. 4K'da yatay çözünürlük yaklaşık 4.000 pikseldir. Yatay çözünürlük açıklanan oran aynı zamanda 720p ve 1080p dikey sayısını temsil eder. 4K yüksek çözünürlüğe sahiptir. Yayınlarda gerçekliğe yakın bir izlenim verir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.