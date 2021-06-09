TRT 4K frekans bilgileri | TRT 4K uydu frekansı 2021 | TRT 4K nasıl izlenir?

TRT 4K frekans bilgileri | Türksat üzerinden 4K olarak yayın yapan Türkiye'nin ilk ultra HD kanalı olan TRT 4K'nın frekans bilgileri araştırılıyor. EURO 2020 maçlarının da 4K olarak yayınlanacağının açıklanmasından sonra vatandaşlar da TRT 4K nasıl izlenir sorusunu sormaya başladı. Haberimizde TRT 4K uydu frekansı 2021 bilgilerini sizlerle paylaşacağız. İşte TRT 4K Türksat uydu frekans bilgileri ve TRT 4K nasıl izlenir sorusunun yanıtı.

TRT 4K frekans bilgileri | Türksat üzerinden 4K olarak yayın yapan Türkiye'nin ilk ultra HD kanalı olan TRT 4K'nın frekans bilgileri araştırılıyor. EURO 2020 maçlarının da 4K olarak yayınlanacağının açıklanmasından sonra vatandaşlar da TRT 4K nasıl izlenir sorusunu sormaya başladı. Haberimizde TRT 4K uydu frekansı 2021 bilgilerini sizlerle paylaşacağız. İşte TRT 4K Türksat uydu frekans bilgileri ve TRT 4K nasıl izlenir sorusunun yanıtı.

Türkiye'nin Euro 2020 Avrupa Şampiyonası turnuvasında oynayacağı maçların 4K olarak TRT 4K'da da yayınlanacağı açıklandı. TRT 4K kanalını izlemek isteyenler de TRT 4K nasıl izlenir sorusunu soruyor. TRT 4K izlemek için öncelikle uydu frekans bilgilerini taratmanız gerekiyor. Peki TRT 4K frekans bilgileri nedir, TRT 4K uydu frekansı 2021 bilgisi aşağıdaki gibidir;

TRT 4K UYDU FREKANSI 2021

TURKSAT 3A 10980 MHZ V (DIKEY) SR: 12500

TRT 4K YAYIN AKIŞI

TRT 4K NEDİR?

Dünyanın sayılı kanallarından olan TRT4K, Türkiye'nin ilk ULTRA HD kanalı olarak 19 Şubat 2015'te yayın hayatına başladı.

TRT 4K yayınları çözünürlük ve tarama sisteminin değişmesiyle HD yayınlardan yaklaşık 8 kat daha kaliteli bir yayın sunmaktadır. Ultra HD teknolojisi çözünürlüğün yanı sıra renk skalasında da artış göstermektedir. HD kameralar görüntü üretirken 256 ila 1024 çeşit renk, UHD kameralar ise 4096 ila 16384'e kadar çeşit renk kullanmaktadır.

TRT 4K yayınları UHD çözünürlük olan 3840x2160 piksel ve 50p frame ratelik bir görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır. Yayın kodeğimiz ise HEVC'dir. Yayını dahili veya harici uydu alıcısının çözebilmesi için bu özellikleri taşıması gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.