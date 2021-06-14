TRT 4K frekans bilgileri | TRT 4K nasıl ayarlanır? TRT 4K uydu frekansı ayarlama yöntemi

TRT 4K frekans bilgileri | Yüksek çözünürlükte yayın keyfini yaşamak isteyenler TRT 4 K frekans değerlerini araştırmaya başladı. Özellikle EURO 2020 maçlarının da TRT 4K ekranlarında yayınlanacak olması ile TRT 4K kanalına ilgiyi arttırdı. Televizyonunda TRT 4K kanalı olmayan vatandaşlar da TRT 4 K nasıl ayarlanır sorusunu soruyor. TRT 4K uydu frekansı ayarlama yöntemi haberimizin detayında olacak.

TRT 4K frekans bilgileri | Yüksek çözünürlükte yayın keyfini yaşamak isteyenler TRT 4 K frekans değerlerini araştırmaya başladı. Özellikle EURO 2020 maçlarının da TRT 4K ekranlarında yayınlanacak olması ile TRT 4K kanalına ilgiyi arttırdı. Televizyonunda TRT 4K kanalı olmayan vatandaşlar da TRT 4 K nasıl ayarlanır sorusunu soruyor. TRT 4K uydu frekansı ayarlama yöntemi haberimizin detayında olacak.

Türkiye'nin ilk ultra HD çözünürlüğe sahip olan kanalı TRT 4K görüntü kalitesi ile izleyenlerin ilgisini çekiyor. EURO 2020 maçlarını da TRT 4K kanalında izlemek isteyenler TRT 4K frekans bilgilerini araştırmaya başladı.

TRT 4K frekans bilgileri

TRT 4K yüksek çözünürlükte izlemek için telvizyonunuzdan yada uydu alıcınızdan 10980 MHZ V (DIKEY) ve 12500 SEMBOL oranını taratmanız gerekiyor. Peki TRT 4K nasıl ayarlanır? TRT 4K uydu frekansı ayarlama yöntemi nasıl olur? İşte TRT 4K kanalını ekleme yöntemi;

TRT 4K nasıl ayarlanır?

TRT 4K kanalını izlemek isteyenler TRT 4K nasıl ayarlanır? sorusuna yanıt arıyor. TRT 4K izlemek için öncelikle kanalın frekans değerlerini bilmemiz gerekiyor. TRT 4K kanal frekansını yukarıda sizler için paylaşmıştık. İşte TRT 4K nasıl ayarlanır sorusunun yanutı;

1- Öncelikle televizyonunuzdan ya da uydu alıcınızın kumandasından menü tuluna basarak menüye giriyoruz.

2- Karşımıza çıkan alandan "yayın" seçeneğini seçin.

3- Buradan "kanal ayarlama" seçeneğine gidin.

4- Kanal ayarlama bölümünden "manuel (elle) ayarlama" seçeneğine gidin.

5- Açılacak sayfa frekans bilgilerini elle girin. (10980 MHZ V (DIKEY) ve 12500 SEMBOL)

6- Frekans bilgilerini girdikten sonra "ara" seçeneğine tıklayın.

7- İşlemleri yaptıkran sonra kanallar çıkacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.