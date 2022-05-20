TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Seksenler'in final yapacağı haberi sevenlerini üzdü. Peki TRT 1 dizisi Seksenler final mi yapıyor? Seksenler ne zaman bitiyor?

TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler, yaklaşık 6 sezondur milyonlarca kişi tarafından en çok beğenilen dizilerden biri oldu. Başarılı hikayesi ve kaliteli oyuncu kadrosuyla çok kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başaran Seksenler dizisinin hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Dizinin final yapacağı haberlerinin doğru olup olmadığını öğrenmek isteyenler arama motorlarını meşgul etmeye devam ediyor. Peki TRT 1 dizisi Seksenler final mi yapıyor? Seksenler ne zaman bitiyor?

TRT 1 dizisi Seksenler final mi yapıyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinin yapımcısı Birol Güven, yaptığı açıklamada ‘'Böyle bir dizi ancak TRT ekranlarında olabilirdi. Seksenler TRT'ye çok yakıştı. TRT yönetimine çok teşekkür ederiz” dedi. Seksenler dizisinin final yapacağını doğrular şekilde konuştu.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Seksenler'in ne zaman final yapacağı sorusu netlik kazandı. MinT Yapım'ın yapımcılık görevini üstlendiği sevilen dizi 27 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayınlanacak olan 228. bölüm ile beraber 6 sezondur devam eden yayın hayatına nokta koyacak. .