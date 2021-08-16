TRLG-230 füze özellikleri nedir? TRLG-230 füzesi menzili ne kadar kaç km? Türk savunması yeri ürünlerle gücüne güç katmaya devam ediyor. Son olarak Roketsan tarafından geliştirilen TRLG-230 füzesine lazer başlık takviyesi yapıldı. Lazer başlık ile İHA tarafından işaretlenen bir nokta TRLG-230 füzesi ile vurulacak. TRLG-230 füzesi ROKETSAN tarafından geliştirilen K+ Silah Sistemi ve Çok Maksatlı Roket Sistemi (ÇMRS) ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir. İşte TRLG-230 füzesi özellikleri...

TRLG-230 füze özellikleri nedir? TRLG-230 füzesi menzili ne kadar kaç km? Türk savunması yeri ürünlerle gücüne güç katmaya devam ediyor. Son olarak Roketsan tarafından geliştirilen TRLG-230 füzesine lazer başlık takviyesi yapıldı. Lazer başlık ile İHA tarafından işaretlenen bir nokta TRLG-230 füzesi ile vurulacak. TRLG-230 füzesi ROKETSAN tarafından geliştirilen K+ Silah Sistemi ve Çok Maksatlı Roket Sistemi (ÇMRS) ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir. İşte TRLG-230 füzesi özellikleri...

Roketsan tarafından Nisan 2020'de başlatılan TRG-230 Füze Sistemi'ne lazer arayıcı başlık entegrasyonu çalışması kapsamındaki test atışı görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde atışların başarı ile tamamlandığı görülüyor. Uzmanlar TRG-230 Füze Sistemi'ne lazer başlık takılmasını İHA ve SİHA'ların daha etkili kullanılmasını mühimmat sınırının ortadan kalkması olarak yorumluyor. Testlerde

TB2 SİHA'nın lazer işaretlemesi yaptığı hedef, Lazer Güdümlü 230 mm Füze Sistemi (TRLG-230) ile tam isabetle vuruldu. TRLG-230 füze sistemi ile İHA ve SİHA'ların işaretlediği hedefler karadan vurulabilecek.

TRLG-230 füzesi menzili ne kadar kaç km?

TRG-230 Füzesi yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20-70 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmaktadır. TRG-230 Füzesi; ROKETSAN tarafından geliştirilen K+ Silah Sistemi ve Çok Maksatlı Roket Sistemi (ÇMRS) ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir.

TRLG-230 füze özellikleri nedir?

Yerli ve milli savunma ürünlerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Roketsan Türkiye'nin roket ve füze ihtiyaçları doğrultusunda ürün geliştirmeye devam ediyor. Son olarak TRLG-230 füze sistemi kısa mesafede Türkiye'nin elini güçlendireek. İşte TRLG-230 füzesinin özellikleri;

Sistem Özellikleri

• 7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartlarında Kullanım

• Atışa Hazır

• Yüksek Doğruluk

• Düşük İstenmeyen Etki

• Hassas Angajman Yeteneği

• Aldatma ve Karıştırmaya Karşı Çözümler

Uygun Hedefler

• Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedefler

• Topçu ve Hava Savunma Sistemleri

• Radar Mevzileri

• Toplanma Bölgeleri

• Lojistik Tesisler

• Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri

• Yüksek Öncelikli Diğer Hedefler

Teknik Özellikler

Çap: 230 mm

Ağırlık: 210 kg

Menzil: 20 - 70 km

Güdüm: Küresel Konumlama Sistemi + Küresel Uydu Konumlandırma Sistemi Destekli Ataletsel Navigasyon Sistemi

Kontrol: Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol

Yakıt Tipi: Kompozit Katı

Harp Başlığı Tipi: Tahrip + Çelik Bilyeli

Harp Başlığı Ağırlığı: 50 kg

Harp Başlığı Etki Yarıçapı: ≥ 55 m (Yüksek İnfilaklı)

Tapa Tipi: Çarpma ve Yaklaşmalı

Doğruluk: (CEP) ≤ 10 m

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