Türkiye'nin önde gelen online alışveriş platformu Trendyol'un reklam filmi ile uzun süre sonra ekranlara dönen Tarkan'ın aldığı ücret tartışılırken bir yandan da reklamda kurye rolünde çocuğun kim olduğu merak ediliyordu. Peki Trendyol reklamında oynayan kurye çocuk kim? Trendyol'un Tarkanlı reklamında oynayan çocuğun adı ne? E-ticaret platformunun reklamında Tarkan ile birlikte oynayan genç oyuncunun Rojhat Özsoy olduğu öğrenildi. Peki Rojhat Özsoy kimdir? Rojhat Özsoy kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin önde gelen online alışveriş platformu Trendyol'un reklam filmi ile uzun süre sonra ekranlara dönen Tarkan'ın aldığı ücret tartışılırken bir yandan da reklamda kurye rolünde çocuğun kim olduğu merak ediliyordu. Peki Trendyol reklamında oynayan kurye çocuk kim? Trendyol'un Tarkanlı reklamında oynayan çocuğun adı ne? E-ticaret platformunun reklamında Tarkan ile birlikte oynayan genç oyuncunun Rojhat Özsoy olduğu öğrenildi. Peki Rojhat Özsoy kimdir? Rojhat Özsoy kaç yaşında, nereli?

2 yıldan uzun süredir Türkiye'ye gelmeyen Tarkan bir e-ticaret platformunun reklamında oynamak için Türkiye'ye geldi. Reklam filmi geçtiğimiz günlerde televizyonlara ve internet ortamında dönmeye başladı. Sosyal medyada Tarkan'ın rol aldığı reklam filmine binlerce yorum yapıldı. Tarkan'ın sadece bir kaç saniye göründüğü reklam filminde megastarın ne kadar ücret aldığı tartışmaları devam ederken reklamda oynayan kurye çocuğun kim olduğu da merak ediliyordu.

Trendyol reklamında oynayan kurye çocuk kim?

Trendyol'un yeni reklamında Tarkan'a kargo teslim eden kuryenin kim olduğu merak ediliyordu. Oyunculuğu ile tam not alan genç oyuncunun Rojhat Özsoy olduğu öğrenildi.

Rojhat Özsoy 1991 yılında Erzurum'da dünyaya geldi.

Oyunculuğa ilgi duyan Rojhat Özsoy bu yönde eğitimler aldı ve kendisini geliştirdi.

Atatürk Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk bölümünden mezun olan Rojhat Özsoy bir çok tiyatrro ve dizide rol aldı.

Özsoy, 2016 yılında Kıvanç Sezer'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Babamın Kanatları" filminde de yer yer aldı.

Rojhat Özsoy "Aşk ve Gurur" dizisinde Ali rolünde oynadı.

Rojhat Özsoy Martı filminde de yer aldı.

Trendyol reklamında Tarkan'a kargo teslim eden kurye rolünde oynayan Rojhat Özsoy reklam filmi ile adından iyice söz ettireceğe benziyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.