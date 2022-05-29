Online alışveriş sektörünün lider markalarından Trendyol'un kargo şirketi Trendyol Express'in hafta sonu çalışma saatleri gündemde. Peki Trendyol Ekspres Pazar günü çalışıyor mu, saat kaçta açık? İşte 2022 Trendyol Ekspres hafta sonu çalışma saatleri...

Koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde oldukça popüler hale gelen online alışveriş sektörünün lider markalarından Trendyol, geçtiğimiz günlerde lansmanını yaptığı Trendyol Express ile birlikte kendi kargo şirketini de kurdu. Trendyol'un hizmet kapasitesini artıran Trendyol Express'in hafta sonu çalışma saatleri de vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2022 Trendyol Ekspres hafta sonları çalışma saatlerini öğrenmek isteyenler internetten araştırma yapıyor.

Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Türkiye'nin en çok tercih edilen e-ticaret markalarından Trendyol'un kargo şirketi Trendyol Express Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Hafta içi ve Cumartesi günleri 09:00 – 21:00 saatleri arasında hizmet veren Trendyol Ekspres kargo gelmeden önce telefon bildirim uygulaması bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, siparişi veren kişinin siparişin adresinde olması gerekir. .