Trendyol'da kapıda ödeme var mı? Kapıda ödeme işlemi nasıl yapılır? Kapıda ödeme seçeneği olan siteler hangileri?

Trendyol'dan ürün satın alan ve ödemesini ürün kapıya geldiğinde yapmak isteyenler, Trendyol'un kapıda ödeme seçeneği olup olmadığını merak ediyor. Peki Trendyol'da kapıda ödeme seçeneği var mı? İşte kapıda 2022 ödeme seçeneği olan siteler...

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden Trendyol'dan her gün binlerce kullanıcı ürün satın alıyor. Trendyol üzerinden satın aldığı ürünün parasını ödemek isteyen kişiler, ürün evinin önüne yani kapısına geldiğinde "Trendyol'un kapıda ödeme seçeneği var mı?" diye merak ediyor. Ayrıca 2022 yılına kadar kapıda ödeme seçeneği olan siteler arama motorları üzerinden aranıyor.

Trendyol'un kapıda ödeme seçeneği var mı?

Yeni nesil alışveriş siteleri arasında yer alan Trendyol, kapıda ödeme yöntemi ile satış yapmamaktadır. Kişisel ürünlerden temizliğe, home ofis ihtiyaçlarından market alışverişine kadar sayısız seçenekle hizmet veren Trendyol, kapıda ödeme yapmıyor. Kapıda ödeme seçeneğini kullanmak isteyenler genellikle bilgilerini paylaşmaktan çekinenler oluyor. Ancak Trendyol, güvenli ödeme sistemi ile bu endişeyi ortadan kaldırıyor.

Trendyol alışveriş sisteminde kredi kartı banka kartı veya havale yöntemi bulunmakta olup kapıda ödeme yoktur. Ödeme yöntemleri son derece güvenli ve korumalı teknolojilerle yönetilmektedir. Müşteriler günün her saatinde online alışveriş yaparak tercih ettikleri ödeme seçeneğini kullanabilirler. Çeşitli kampanyaları ve özel ürünleri müşterileriyle buluşturarak farkını kanıtlamaktadır.

2022 kapıda ödeme seçeneği olan siteler

2022 yılı itibariyle kapıda ödeme seçeneği bulunan e-ticaret siteleri şunlardır:

- LC Waikiki (www.lcwaikiki.com)

- Carrefour (www.carrefoursa.com)

- MediaMarkt (www.mediamarkt.com.tr)

- Morhipo (www.morhipo.com)

- Hepsiburada (www.hepsiburada.com)

- DeFacto (www.defacto.com.tr)

- Mavi (www.mavi.com)

- Kitapyurdu (www.kitapyurdu.com)

- Migros (www.migros.com.tr)

- BKM Kitap (www.bkmkitap.com)

- Cimri (www.cimri.com)

- Tozlu (www.tozlu.com)

- PTT Avm (www.pttavm.com)