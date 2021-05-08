Transkript belgesi nereden alınır? E-devlet transkript belgesi alma nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle video konferans yöntemi ile bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan 17 Mayıs sonrası süreç ile ilgili de detaylar verdi. Erdoğan transkript konusunda da gençlere müjde verdi. Erdoğan açıklamasında 'Transkript belgesi istenilen yerden alınabilecek' dedi. Transkript belgesi almak isteyen öğrenciler de E-devlet transkript belgesi alma nasıl yapılır? Transkript belgesi her ilden alınabilir mi? Transkript belgesi nereden alınır? gibi sorular sormaya başladı. Peki transkript için üniversiteye gitmeye gerek yok mu? Transkript belgesi için üniversitelere gitmeye gerek kalmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle video konferans yöntemi ile bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan 17 Mayıs sonrası süreç ile ilgili de detaylar verdi. Erdoğan transkript konusunda da gençlere müjde verdi. Erdoğan açıklamasında "Transkript belgesi istenilen yerden alınabilecek" dedi. Transkript belgesi almak isteyen öğrenciler de Transkript belgesi her ilden alınabilir mi? Transkript belgesi nereden alınır? gibi sorular sormaya başladı. Peki transkript için üniversiteye gitmeye gerek yok mu? Transkript belgesi için üniversitelere gitmeye gerek kalmayacak.

Öğrenciler ile vido konferans yöntemi ile sokbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri tek tek sıraladı. Erdoğan ile gençlerin buluşmasına 81 ilden 560 genç katıldı. Gençler, Erdoğan'a merak ettiklerini sordu. Transkript belgesi almak isteyen ancak korona tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan öürencileri sevindiren bir gelişme yaşandı.

Transkript belgesi nereden alınır?

Erdoğan transkript belgeleri konusunda yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Gereken talimatları verdik. YÖK, üniversitelerle gerekli koordinasyonu sağlayarak hazırlıklarını tamamladı. Artık gençlerimiz transkript belgelerini istedikleri yerden çift dilli olarak herhangi bir ücret ödemeden hızlı bir şekilde alabilecekler. Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimize büyük kolaylık sağlayacak bu yeniliğin, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

E-devlet transkript belgesi alma nasıl yapılır?

Transkript belgelerinin alınması sürecinde yaşanan zorluklar nedeniyle harekete geçildi. Tarnskript belgeleri hazırlıklar tamamlandıktan sonra istenilen yerden alınabilecek. Peki transkript belgesi nereden alınır? Transkript belgesi yeni düzenleme ile ya e-devlet üzerinden alınacak ya da istenilen üniversiteden alınabilecek. Transkirpt belgesi e-devletten nasıl alınır sorusuna gelecek olursak; Henüz transkirptlerin e-devlet'ten verilmesine başlanmadı. Bu konuda çalışamalar devam ediyor.

Transkript için üniversiteye gitmeye gerek yok mu

Transkript belgesi almak için öğrencisi oldukları üniversiteye gidilmesine gerek kalmayacak.

YÖK çalılma başlattı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, çalışma kapsamında bazı üniversitelerin transkript örnekleri incelenip üniversiteler ile istişareler yapılarak taslak bir transkript belgesinin oluşturulduğu belirtildi. Söz konusu taslak belgenin bütün üniversitelere gönderilerek, yetkililerinin görüş ve önerilerinin alındığı kaydedilerek, "YÖK'e iletilen bu öneriler doğrultusunda taslakta güncellemeler yapılarak belgeye son şekli verilerek bütün üniversitelere gönderildi. Bu çalışmaların ardından YÖK, kendi bilgi işlem sistemi ile üniversite bilgi sisteminin uyumunun sağlanarak YÖK'ün e-devlet sistemi üzerindeki alanından 'e-transkript belgesi'nin verilebilmesi için gerekli bütün veri girişlerinin bir ay içerisinde tamamlanması hususunda üniversitelere yazı yolladı" denildi.

Transkript nedir?

Transkript, öğrencinin kendisine ait kayıt bilgilerinin her yarıyıla göre alınan ve alınmaya devam eden derslerini ve bu derslerinin başarı durumunu içermektedir. Aynı zamanda okuduğu dönem boyunca aldığı dersleri ve AKTS bilgilerini de bu belge içerisinde bulabilmektedir.

17 Mayıs sonrası tam kapanma sürecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar: "Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye onlarla sohbet etmeye onları dinlemeye büyük önem veriyorum. Çünkü biz gücümüzü, heyecanımızı gençlikten alıyoruz. Milletimizin geçmişten bugüne verdiği mücadelede gençlerimiz hep önde oldu, öncü oldu. Yarının büyük ve güçlü Türkiyesinin önderleri ve mirasçıları da yine gençler olacaktır."

"17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki, inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Şu anda vaka ve vefat sayılarında ciddi manada düşüş var."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.