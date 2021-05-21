Üniversite öğrencilerinin notların dökümünü veren transkript belgesinin salgın döneminde okullardan alınması nerdeyse imkansız hale gelmişti. Transkript belgesine ihtiyacı olanlar da pandemi kısıtlamalarında transkript belgesi nasıl alınır? Üniversite not döküm belgesi nasıl alınır? gibi sorulara yanıt bulmaya çalıştı. Öğrencilerin yaşadığı sorunu çözmek için harekete geçen YÖK, transkript belgelerini dijital ortama taşıdı. İşte transkript belgesinin almanın yöntemleri...

Üniversite öğrencilerinin notların dökümünü veren transkript belgesinin salgın döneminde okullardan alınması nerdeyse imkansız hale gelmişti. Transkript belgesine ihtiyacı olanlar da pandemi kısıtlamalarında transkript belgesi nasıl alınır? Üniversite not döküm belgesi nasıl alınır? gibi sorulara yanıt bulmaya çalıştı. Öğrencilerin yaşadığı sorunu çözmek için harekete geçen YÖK, transkript belgelerini dijital ortama taşıdı. İşte transkript belgesinin almanın yöntemleri...

Üniversite öğrencileri başka bir eğitim kurumlarına başvurularında gerekli olan transkript belgesine korona virüs pandemisi döneminde ulaşamaz oldu. YÖK öürencilerin yaşadığı bu sıkıntıyı giderecek bir adım attı. YÖK'ün başlattığı çalışma ile transkript belgeleri artık dijital ortamdan alınabilecek. Pandemi döneminde transkript belgesine ihityacı olan ancak buna ulaşmada oldukça güçlük çeken üniversite öğrencileri Transkript belgesi nasıl alınır? Üniversite not döküm belgesi nasıl alınır? gibi dorulara yanı aradı. YÖK'ten gelen açıklama ile öğrencilerin bu soruları yanıtlandı. İşte Transkript belgesi nasıl alınır sorusunun yanıt;

Transkript belgesi nasıl alınır?

Transkript belgeleri artık dijital ortamda erişime açıldı. Transkript belgesi almak isteyen öğrenciler ilk başta kendi üniversitelerinin ğrenci işlerinden ya da sistemleri üzerinden bu başvurularını yapabilir ve online olarak bu belgenin çıktısını alabilir. İkinci olarak YÖK transkript belgelerini E-devlet'e taşıdı. E-devlet üzerienden de transkript belgesi saniyeler içinde alınabilir. E-devlet üzerinden transkript belgesi almak için atıalcak adımlar şunlar;

1- Öncelikle e-devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile oturum açmanız gerekiyor.

2- Ardından "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" bölümünde transkirpt belgesi seçeneğini tıklanmınız gereiyor.

3- Öğrencisi olduğunuz eğitim kurumları karşınıza çıkacak ve buradan "belge oluştur" diyerek transkript belgesini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

4- İsterseniz diital olarak isterseniz de indirdiğiniz transkript belgesinin çıktısını alarak kullanabilirsiniz.

E-DEVLET TRANSKRİT BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Transkript belgesi nerelerde kulalnılıyor?

Transkirpt belgesi iş hayatından, askerlik işlemlerine kadar bir çok alanda istenen bir belgedir. İş başvurusu ya da staj başvurularında da adaylardan transkript belgesi istenmektedir. Ayrıca akademik iş başvurusu yapacak olanlar için de transkritp belgesi isteniyor. Transkript belgesi öğrencilerin eğitim hayatı ve sonrasında beyan edilmesi zorunlu olan birkaç belgeden bir tanesidir.

Üniversiteye gitmeden, dijital ortamda ücretsiz olarak alınabilecek

Tamamlanan çalışma kapsamında ülkemizdeki bütün üniversitelerde, Lisans ve Lisansüstünde hali hazırda öğrenci olan ve mezun olacak öğrenciler transkript belgelerini, YÖK'ün e-devlet kapısı üzerindeki alana giriş yaparak “Transkript Belgesi Sorgulama” kısmından ücretsiz, kolay ve hızlı bir şekilde temin edebilecek. Önceki yıllarda mezun olan öğrencilerin transkript belgeleri de üniversitelerin imkânları doğrultusunda yapılacak ek çalışmalar neticesinde üniversiteler tarafından e-devlet sistemine yüklenecek.

Üniversitelerde eğitim öğretim gören öğrenciler veya üniversite mezunları transkript belgelerini almak için daha önceden üniversitelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarına, Fakültelerine veya Enstitülerine bizzat giderek transkript başvurusu yapıyor ve üniversitelerin altyapısına bağlı olarak belgeyi en erken bir veya iki iş günü içerisinde ancak alabiliyorlardı.

Zaman ve maddi açıdan tasarrufta sağlayacak

YÖK'ün bu dijital hizmeti sayesinde transkript belgeleri e-devlet kapısı üzerinden “Türkçe ve İngilizce” olarak ilk kez çift dilde de alınabilecek. Daha önceden yabancı dilde transkripte ihtiyaç duyan öğrenci veya mezunlar, çok sayıda üniversite bu hizmeti sunamadığı için transkriptlerini tercüme bürolarında para karşılığı tercüme ettirmek durumundaydı. Bu durum özellikle il dışından veya ülke dışından başvuru yapan öğrenci ve mezunlar için zaman ve maddi kayba yol açmakta idi.

YÖK tarafından sunulan bu hizmet sayesinde öğrenciler tercüme masraflarından kurtulacağı gibi yatay geçiş yapması halinde e-transkript belgesine çok kolay erişim sağlayabilecek. Üniversiteler de bu çalışma sayesinde kırtasiye giderlerinden tasarruf ederek, personel ve iş yükü masrafını azaltacak.

Barkod numarası ile veya kare kod ile doğrulaması yapılabilecek

Öğrenciler artık internete erişim sağlayabildikleri her yerden e-devlet aracılığıyla “barkotlu” ve “kare kodlu” transkript belgesi alabilecek. Belgenin ibraz edildiği kurumlar ve kişiler söz konusu transkriptin kontrolünü YÖK'ün e-devlet kapısı üzerindeki alana giriş yaparak “Transkript Belgesi Doğrulama” kısmında barkod numarası ile veya YÖK Mobil uygulaması ile kare kod aracılığıyla yapabilecek.

Sahte transkript belgelerinin önüne geçilebilecek

Transkript Belgesi, e-devlet kapısı üzerinden verileceği için kişi ve kurumlar açısından daha güvenli olacak. Bu sayede sahte transkript belgelerinin çıkarılması neredeyse imkânsız hale gelecek.

Transkript Nedir?

Transkript, temel olarak not dökümü olarak ifade edilebilir. Mezun olunan eğitim kurumunda alınan tüm dersler, notları ile birlikte bu dökümde listelenmiştir. Ders ismi, dersin alındığı dönem, dersin sınavlarında alınan notlar ve bu notların harf düzlemindeki karşılıkları, transkript üzerinde açık bir şekilde belirtilir. Belgenin sonunda ise transkriptin işaret ettiği dönemlerde alınmış genel not ortalaması gibi değerler de bulunur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.