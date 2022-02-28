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TIMETURK / GENEL / Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Edirne kent merkezinde zaman zaman kar, zaman zaman karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

2 Saat Önce
2022-02-28 10:39:04
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Sıcaklıkların sıfırın altında ölçüldüğü Balkanlar sınırında ise yoğun kar yağışı var. Bulgaristan sınırındaki köylerde kar bitki örtüsünü beyaza bürümüş durumda.

Meteorolojik tahminlere göre, kar yağışı akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.

Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Dereköy Sınır Kapısı civarında yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor.

Hava sıcaklığının 1 derece kaydedildiği kentte kar yağışının etkisinin yarına kadar sürmesi bekleniyor. .

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