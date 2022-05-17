Araç sahiplerinin zorunlu olarak yaptırdığı trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Son zamanlarda trafik sigortası ücretlerine gelen zamlar araç sahiplerini endişelendirirken yapılan değişiklik sonrası Trafik sigortasına zam mı geldi? Trafik sigortası Haziran'da zamlanacak mı? Zorunlu trafik sigortası primleri arttı mı? soruları sorulmaya başlandı. Trafik sigortası azami primleri 1 Haziran'da Mayıs ayına göre yüzde 25 artacak.

Trafik sigortasına zam mı geldi? Trafik sigortası Haziran'da zamlanacak mı? Zorunlu trafik sigortası primleri arttı mı? soruları araç sahipleri tarafından son gelişmelerden sonra sıkça sorulmaya başlandı. Araç sahilerinin giderleri arasında byük bir yere sahip olan trafik sigortasında yeni artış kapıda.

Trafik sigortasına zam mı geldi?

Araç sahiplerinin zorunlu olarak yaptırdığı trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklik ile birlikte trafikl sigortası fiyatlarında artış bekleniyor. 1 Haziran'dan itibaren zorunlu trafik sigortası azami primleri, mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.

Trafik sigortası Haziran'da zamlanacak mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre 1 Haziran'dan itibaren azami primlere yüzde 25 zam gelecek. Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya iki katına çıkarılabilecek. Trafik sigortası priminde aracın yakın cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20'ye yükseltilecek.

Trafik sigortası nedir?

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ya da kısaca trafik sigortası, otomobil, kamyon, motosiklet ve diğer kara yolu taşıtları için sigortadır. Trafik sigortasının amacı herhangi bir kaza durumunda "karşı tarafın" malına veya canına verilen hasarı -kabahat oranına bağlı olarak- kısmen veya tamamen karşılar. Araç sigortasının özel şartları her bölgede yasal düzenlemeler ile değişebilmektedir.

Trafik Sigortası, Türkiye'deki en yaygın sigorta türlerinden biridir. 2918 Sayılı Karayolları Kanunu gereğince kara yoluna çıkan tüm motorlu araçlar tarafından yaptırılması zorunludur. Polis kontrollerinde araçlarda bulunması beklenen belgelerden biri, trafik sigortası poliçesidir.

Trafik Sigortası bir sorumluluk sigortasıdır ve kara yolunda seyreden araçların üçüncü şahıslara vereceği maddi ve bedeni zararları karşılar. Aracı işleten kişinin kendi aracına veya kendi kendisine vereceği zararları karşılamaz, Kasko sigortasının yerine geçmez. Trafik sigortası, manevi tazminat taleplerini de karşılamaz.

Trafik Sigortasında sigortalı kişi, Karayolları Trafik Kanunundaki tanım uyarınca işletendir. Türk hukukunda aracın işleteni araç sahibi olabileceği gibi uzun süreli kiralama yapan kişi gibi araç üzerinde önemli menfaati olan başka bir kişi de olabilir. İşleten kişi olan sigortalının adı poliçe üzerinde belirtilir. .