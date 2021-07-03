Trafiğe yeni alternatif Martıların kullanımı ve ücretlendirilmesi

Hayatımıza yeni girmeye başlayan ve bizi trafik derdinden kurtaran elektrikli skuter Martılar son dönemlerde oldukça merak konusu oldu. Birçok insan Martıların nasıl çalıştığını, nasıl kiralandığını ve yapılan ücretlendirmeyi merak etmekte. İşte tüm detayları ve bilinmeyenleri ile yeni ulaşım aracı elektrikli skuter Martılar…

Son dönemlerde özellikle büyükşehirlede görülen ve trafikte sıklıkla kullanılan elektrikli skuter Martılar hakkında birçok kişi tarafından araştırmalar yapılmaktadır. Her ne kadar eğlence amaçlı kullanılmaya başlansada birçok insan tarafında ulaşım aracı olarak da kullanılmaktadır. Büyükşehirlerdeki yoğun trafiğe bir çözüm oluşturması ve çevre dostu yapısı ile artık sıklıkla kullanılan skuterler, belirli düzenlemelere de tabi tutulmaktadır. İşte tüm detayları ile elektrikli skuter ya da Martı olarak bilinen yeni ulaşım aracı hakkında tüm detaylar…

Elektrikli Skuter Martılar nedir?

İstanbul gibi milyonlarca insanın yaşadığı ve trafiğin günün her saatinde yoğun olduğu büyükşehirlerde, insanlar yoğunluğa yakalanmadan trafikten kurtulmak isteyebiliyor. Bu sebeple yeni alternatiflere yönelen insanlar, son dönemlerde Martı olarak da bilinen çevre dostu ve trafik derdi olmayan elektrikli skuterlar kullanmaya başladı. Bu sayede saatlerce trafikte beklemektense, Martılar vasıtasıyla gidecekleri mesafelere rahatlıkla gidebiliyorlar.

Elektrikli Skuter Martılar hakkında yapılan düzenlemeler

Özellikle İstanbul'da artan elektrikli skuter kullanımı belli düzenlemeleri de beraberinde getirdi. Yeni düzenlemelerle birlikte trafikte elektrikli skuterlerden dolayı yaşanacak herhangi bir sıkıntının önüne geçilecektir. Bu düzenlemelere göre;

-Elektrikli skuterlarda azami hız 18 km olarak belirlenmiştir ve hiçbir elektrikli skuter bu hızı geçemeyecektir.

-Özellikle şehirler arası yollar ve hız sınırının 50km olduğu yollarda elektrikli skuterlar sürürülemeyecektir.

-Elektrikli skuter sürebilmek için en az 18 yaşında olunması gerekmektedir. 16 ila 18 yaşındaki kişiler M ve A1 ehliyetleri alarak kullanma iznine erişebilecektir.

-Elektrikli skuterlar sadece bir kişi tarafından kullanılacaktır.

-Elektrikli skuterlarda çok ağır olmayan kişisel eşyalar dışında herhangi bir şekilde yük taşınımı yapılmayacaktır.

-Elektrikli skuterlarla kaldırımları veyahut yolları kullanan yayayalar ile dezavantajlı insanlara zarar verilmemesi gerekmektedir.

-Bu araçlar, toplu taşıma araçları ile entegre olarak kullanılacaktır.

-Elektrikli skuter kullanırken yaşanabilecek herhangi bir kazadan hasar almamak adına kask, dizlik, reflektör, ceket gibi ekipmanların kullanılması gerekmektedir.

-Bu araçların şehrin spesifik bölgelerinde yoğunlaşmasına izin verilmeyecektir.

-Bu araçlar kullanılırken gürültü kirliliği veyahut düzene yönelik herhangi bir müdahale olmaması için çaba gösterilecektir.

Elektrikli Skuter Martılar nasıl kiralanır?

Şehir içinde elektrikli Martı kiralamak oldukça basit bir yöntemle gerçekleştirilebilmektedir. İlk olarak iOS ve Android'de bulunan Martı uygulamasını telefonlarımıza indirmemiz gerekir. Daha sonra ise uygulama içinde bulunan haritadan bize en yakın konumdaki Martı'yı seçerek, yanına gitmeliyiz. Martı üzerindeki kodu telefonumuzdaki mobil uygulama vasıtasıyla okutmamız gerekir. Bu işlemden sonra uygulamada karşımıza çıkan 4 haneli şifreyi martının bağlı olduğu kilidi açmak için girmemiz gerekir. Böylelikle Martımız kullanıma hazır olacaktır. Sağ tarafta bulunan hız butonu ve sol tarafta bulunan fren butonu sayesinde sürmesi oldukça kolaydır.

Martı Ücretlendirilmesi

Martıların, kullanımı ve kiralaması kolay olduğu gibi fiyatlandırılması da oldukça makuldür. Son ücretlendirmeye göre Martıların başlangıç fiyatı 1,99 TL olarak belirlenmiştir. Başlangıçtan sonra geçen her bir dakika için 0,79 TL ödenmektedir. Bunun yanı sıra dakika bazında bazı martı ücretlendirilmeleri de şöyledir;

5 Dakika 5.94TL

10 Dakika 9.89TL

15 Dakika 13.84 TL

20 Dakika 17.79TL

25 Dakika 21.34 TL

30 Dakika 25.29 TL

35 Dakika 29.24 TL

40 Dakika 33.19 TL

45 Dakika 37.14 TL

Bu fiyatlandırmalar İstanbul için geçerlidir. Buna ek olarak İzmir'de de Martı ücretlendirilmesi İstanbul ile aynı fiyatlandırma üzerinden gitmektedir. Son olarak ise Martı İstanbul ya da diğer şehirlerin belediyelerine ait bir uygulama olmadığı için herhangi bir Otobüs kartı (akbil) ile Martılar kiralanamaz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.