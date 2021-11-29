Trabzonspor'un puanı kaç? Trabzonspor kaç puan aldı? Trabzonspor kaç puanda? Rakipleri puan kaybederken Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor şampiyonluk yolunda engelleri bir bir aşıyor. Trabzonspor Süper Lig'de 14. hafta maçlarının ardından Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'a 10 puan fark atmış durumda. Trabzonspor 3 büyüklerden Fenerbahçe'ye 13 puan, Galatasaray'a 14 puan, Beşiktaş'a ise 16 puan fark atmış durumda.

Trabzonspor'un puanı kaç? Trabzonspor kaç puan aldı? Rakipleri puan kaybederken Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor şampiyonluk yolunda engelleri bir bir aşıyor. Trabzonspor Süper Lig'de 14. hafta maçlarının ardından Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'a 10 puan fark atmış durumda. Trabzonspor 3 büyüklerden Fenerbahçe'ye 13 puan, Galatasaray'a 14 puan, Beşiktaş'a ise 16 puan fark atmış durumda.

Trabzonspor şampiyonluk hasretine 2021-2022 sezonunda son vermeye çok yakın görünütyor. Trabzonspor 3 puan serisine 14. haftada da devam etti. Trabzonspor puanları toplarken akipleri puan kayıplarına devam ettti.

Trabzonspor'un puanı kaç?

Trabzonspor Süper Lig'de 14. hafta sonunda 36 puanla lider konumda. Trabzonspor puan durumunu canlı olarak buraya tıklarak öğrenebilirsiniz...

Trabzonspor puan durumu?

Ahmet Çakar "Trabzonspor Şampiyon" dedi

Eski hakem Ahmet Çakar, Trabzonspor için "Kırmızı kar yağmazsa; Trabzonspor için o sene, bu sene" yorumunu yaptı. Ahmet Çakar ayrıca "Türkiye'nin Liverpool'u Trabzonspor'dur" ifadesini kullandı. Bordo-takımın teknik direktörü hakkında da konuşan Ahmet Çakar "Abdullah Avcı yeni Jurgen Klopp'tur" dedi.

Trabzonspor hakkında

Trabzonspor Futbol Takımı 2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor Kulübü'nün profesyonel futbol takımı.

Renkleri kulübün tüm branşlarda ortak olarak kullandığı, koyu bordo ve açık mavidir. Trabzonspor Futbol Takımı, Süper Lig'de şampiyon olmuş, ilk Anadolu takımıdır ve şampiyon olmayı başarmış altı takımdan biridir. Ayrıca, kazandığı altı şampiyonlukla; armasında yıldız bulunan dört takımdan biridir. Takımın forma üreticisi Macron'dur. Takımın maçlarını oynadığı sahası Trabzon'da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.