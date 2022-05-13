Trabzonspor şampiyonluk kutlaması hangi kanalda? Trabzonspor kupa töreni şifresiz mi yayınlanacak? Trabzonspor şampiyonluk kutlaması şifresiz izle

Trabzonspor şampiyonluk kutlaması şifresiz izle | 2021-2022 Süper Lig sezonunu uzun süre lider komumda devam ettiren Trabzonspor mutlu sona ulaştı. Trabzonspor şampiyonluk kutlamasını ekran başından izlemek isteyenler Trabzonspor şampiyonluk kutlaması hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. Taraftarına uzun yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşatan Trabzonspor kupasına kavuşuyor. Peki Trabzonspor kupa töreni şifresiz mi yayınlanacak? Taraftarlar birbirinden renkli görüntülere sahne olacak olan kutlamaları şifresiz olarak izleyebilecek.

Trabzonspor şampiyonluk kutlaması şifresiz izle | 2021-2022 Süper Lig sezonunu uzun süre lider komumda devam ettiren Trabzonspor mutlu sona ulaştı. Trabzonspor şampiyonluk kutlamasını ekran başından izlemek isteyenler Trabzonspor şampiyonluk kutlaması hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. Taraftarına uzun yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşatan Trabzonspor kupasına kavuşuyor. Peki Trabzonspor kupa töreni şifresiz mi yayınlanacak? Taraftarlar birbirinden renkli görüntülere sahne olacak olan kutlamaları şifresiz olarak izleyebilecek.

En son 1983-84 senesinde şampiyon olan Trabzonspor yıllar sonra şampiyonluk coşkusunu taraftarına yaşattı. Süper Lig'de uzun süre yoluna lider devam eden bordo mavililer rakibi 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Trabzonspor'un hayalini kurduğu şampiyonluk kupası 14 Mayıs'ta verilecek. Trabzon'da büyük şampiyonluk coşkusu yaşanacak. Taraftarlarda kupa töreninin hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor.

Trabzonspor şampiyonluk kutlaması hangi kanalda?

14 Mayıs Cumartesi günü Trabzonsppr taraftarları büyük bir coşkuyla şaampiyonluk kupasının sevincini yaşayacak. Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, kupasına kavuşuyor. Bu tarihi günde takımlarının şampiyonluk kutlamasını izlemek isteyenler iyi haber geldi. Trabzonsour şampiyonluk kutlamaları, beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS HABER ortak yayını televizyondan şifresiz izlenebilecek.

Trabzonspor kupa töreni şifresiz mi yayınlanacak?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan kupa töreni ve şampiyonluk gösterileri beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS HABER'den naklen ve şifresiz izlenecek. Şampiyonluk kutlamaları bu kanallardan gün boyu yayınlanacak. Trabzonspor'un şampiyon futbolcuları ve teknik ekibinin katılacağı törende; sanatçıların sahne performanslarının yanı sıra DJ, horon ve kolbastı şovlarıyla gerçekleştirilecek görkemli kutlamalar, saat 23.00'e kadar sürecek.

Trabzonspor kupa töreni ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, 14 Mayıs Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksinde bulunan Medical Park Stadı'nda gerçekleştirecek kupa töreni ile kupayı kaldıracak. Saat 18.00'de başlayacak kupa etkinliğinde konserler, horon, kolbastı gösterilerin ardından bordo-mavili takım, kupasını alıp şampiyonluk turu atacak. Karadeniz ekibi, yarın saat 23.00'da sona erecek kupa töreninin ardından özel uçakla Altay karşılaşması için İstanbul'a hareket edecek.

beIN Sports Haber nasıl izlenir?

Şampiyonluk gösterilerini izlemek isteyenler öncelikle kanalı uydu frekansı ile bulup televizyonlarına kaydetmeleri gerekiyor. İşte Bein Sports Haber uydu frekansı;

beIN Sports Haber Türksat 4A Uydu Frekansı

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12378 Mhz

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

Symbol Oranı: 30000

FEC: 3/3 .